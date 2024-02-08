法內情 貧困欠稅男遭祝融2幼子女喪命 嘉義行政分署先救助

嘉義縣大林鎮何姓男子與妻子，養育5名年幼子女，積欠ETC通行費及汽車燃費、牌照稅罰鍰共8369元，被移送嘉義行政分署執行，去年住家三合院遭祝融，2名年幼子女喪命，生活陷困境，分署調查何男當粗工扛生計，妻子照顧小孩，是列冊低收入戶，分署停止執行，日前捐助學金關懷救助。

嘉義行政分署調查，33歲何姓男子積欠2021年ETC通行費、2021年至2022年汽車燃料費、2022年牌照稅罰鍰、2023年ETC通行費罰鍰等共計8369元，何男夫妻及5名子女居住三合院，去年10月17日火災，2名年幼子女喪生。

嘉義分署執行人員得知何男不幸停止執行，連繫社工、里長、子女就讀學校等，嘉縣社會局發送喪葬慰問金，安置家中3名國小孩子，加強關懷輔導。嘉義分署長柯怡伶日前帶同仁到何男住家訪查，發現何男夫妻居住租賃房屋陳設簡樸，僅有簡單生活用品，致贈毛巾、餐具組等，捐款6000元給子女就讀國小教育專戶。