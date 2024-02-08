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搭計程車遭攔查 越籍失聯移工台南訪友被逮

中央社／ 台南8日電

失聯近1年的越南籍移工張姓男子，昨天南下訪友，搭乘計程車前往台南市永康工業區時，司機打著左轉方向燈卻未轉彎而遭警方攔查，張男見狀打開車門欲逃逸，立刻被喝阻逮捕。

台南市警局永康分局今天告訴中央社記者，越南籍26歲張男去年3月在彰化被通報失聯，昨天利用農曆春節前南下訪友，在台南火車站前搭乘計程車前往永康工業區王行路一帶移工宿舍。

未料計程車司機駛抵目的地附近時，打著左轉方向燈卻未轉彎而遭警方攔查，當下對司機酒測，但警方也發現後座張男神情舉止有異，準備盤查，張男突然打開車門欲逃逸，立刻被警員喝阻，且通報支援警力到場。

面對警方詢問，張男一度謊報友人身分，仍遭識破，最後只好提供正確身分資料，被查出是失聯移工。警方訊後將張男移送移民署台南專勤隊收容。

移工

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