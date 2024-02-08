半年前才要幫女網友付遺產稅 高雄阿伯又戀愛了…這回投資普洱茶

高雄74歲王姓男子去年8月才被女網友詐騙，最後一步要匯款時，幸運被行員識破攔阻，孰料，王男居然二度遇上美人計，前天王男向行員謊稱要匯款又被識破，後經警詢問，王男才說要和「親愛的」女網友投資普洱茶，經警善意勸導後，王男才難掩失落打消匯款念頭。

鼓山分局指出，王男半年前才透過手機交友軟體認識面貌姣好的陳姓女網友，當時陳女以父親過世，需支付遺產稅為由向王男求援，幸好，陳女的美人計沒有騙倒郵局行員，才沒讓王男匯款成功。

沒想到，不到半年，王男竟又碰上美人劫，這回以高利潤直接遊說他投資普洱茶。

「你上次也是小姐喔？」警員詢問，王男才講述之前女網友來自貧困家庭，老父過世還要支付遺產稅，他才幫點忙，警方接著問「這次要你匯多少給她？」王男一臉尷尬回答，匯4萬2千元投資一塊普洱茶。

起初，王男先是向銀行行員謊稱，朋友急用需借錢，欲提領4萬2千元，但行員直覺有異才報警幫助王男。經警深入了解後，先向王男宣導，對方還告知他向行員、員警說謊，這種匯款前的教戰手冊，就是常見的詐騙話術。

聽完警方一一解說，王男的戀愛泡泡漸漸幻滅，王坦言，在LINE上認識貌美的女網友「Joanne」，對方用甜言蜜語早晚問候，相聊甚歡後互以「親愛的」相稱，對方介紹老外投資普洱茶可獲取高額利潤，還說不能向行員表示資金為投資所用，原來這一切親密互動，都只是要騙他的錢。