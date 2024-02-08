快訊

過年除舊布新！蘋果、三星鈦金屬手機清潔步驟曝光 這些禁忌恐傷機身

遭酸「嘴秋被打活該」 陳沂怒回擊：我就這德性不會改變

黃子佼突向被害人道歉 孟耿如20字回應：勇敢面對！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

樹林業者洗機台排汙水「染成牛奶溪」 最重恐罰300萬

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導

新北市樹林區新興橋日前有民間巡守隊通報，疑遭汙染成「牛奶溪」。圖／新北市環保局提供
新北市樹林區新興橋日前有民間巡守隊通報，疑遭汙染成「牛奶溪」。圖／新北市環保局提供
新北市樹林區新興橋日前有民間巡守隊通報，疑遭汙染成「牛奶溪」，派員稽查發現一工廠因排放清潔廢水造成復村圳汙染。業者坦承，因過年前整理廠區並清洗機台，將廢切削油倒入場內水溝，沒想到會這麼嚴重。環保局依違反水汙染防治法告發，最重可處300萬元罰鍰。

環保局表示，7日由民眾組成的水環境巡守隊在新興橋巡檢時，發現白色廢汙水排放至鹿角溪，當下立即錄影蒐證並通報環保局；稽查人員抵達現場後立刻沿該區域上游溯源，起初因現場排水管線為埋在水溝內圓管，無法沿溝渠內的白色廢水殘留狀況追蹤流向，但稽查員徒步沿該區域巷弄確認，終於在新興街外再發現白色廢水。

環保局表示，當時鄰近的金展精密股份有限公司場內，有員工正清洗工廠機台和打掃，且場內有大量白色廢水排放，稽查員也投放示蹤劑確認流向，證實廢水經場內溝渠流入復村圳。

業者坦承，因過年前整理廠區並進行機台清洗作業，且將廢切削油倒入場內水溝，原本以為切削油，只要過濾不含雜質後就可以直接排出，未留意切削油乳化後，會造成如此嚴重汙染。已違反「水汙染防治法」第30條規定，環保局依法告發，並命現場立即停止排放並派員清理。

環保局指出，現場還發現該公司登記資本額達新台幣100萬元以上、且產業類別為金屬製品製造業，依廢棄物清理法規定，只要有產出事業廢棄物，應申請事業廢棄物清理計畫書，並每月上網申報事業廢棄物流向，但業者卻未進行相關申請，已同時違反「廢棄物清理法」，最重可處300萬元罰鍰。

環保局說明，年假期間仍將不分日夜加強稽查取締，呼籲業者依法做好汙染防治措施；新北各區清潔隊共有262位稽巡查員留守執勤，除進行環境機動性巡查，將針對重要風景區及公廁環境每日至少進行上、下午2次環境巡查作業，如發現有髒亂將立即清除或通報管理單位處理。

金展精密股份有限公司場內，有員工正清洗工廠機台和打掃，且場內有大量白色廢水排放。圖／新北市環保局提供
金展精密股份有限公司場內，有員工正清洗工廠機台和打掃，且場內有大量白色廢水排放。圖／新北市環保局提供
業者坦承，因過年前整理廠區並進行機台清洗作業，且將廢切削油倒入場內水溝，原本以為只要過濾不含雜質後就可直接排出。圖／新北市環保局提供
業者坦承，因過年前整理廠區並進行機台清洗作業，且將廢切削油倒入場內水溝，原本以為只要過濾不含雜質後就可直接排出。圖／新北市環保局提供

廢棄物

延伸閱讀

春節維護治安不停歇 樹林警設機動派出所護民

抓到了！台中霧峰年前溝渠水變色 1工程行倒油漆廢水

年終大掃除清出大量舊衣怎麼處理？南市設317處回收箱可利用

1噸鹽酸不慎外洩…貨車撞楠梓科技園區路墩釀禍 環保局：最高罰500萬

相關新聞

高雄觀光飯店裝修中 「待業」通緝犯躲入爽住2周

35歲黃姓男子涉竊盜案，遭台北地檢署通緝，他逃下高雄沒處居住，發現某飯店正整修施工，躲進飯店爽住2周，才經工人報警揪出飯...

趁春節撈一筆 天九牌賭場開張3天 苗警就抄掉查扣51萬

苗栗市一家天九牌賭場隱身在農田間閒置工廠，趁著春節call客聚賭，才開張3天，苗栗縣警察局刑警大隊循線於2月4日破獲，查...

小心荷包！台2線車禍均與超速相關 新北警增設區間測速3月1日執法

新北市台2線常有車輛翻覆或衝至對向車道事故，新北警分析該路為大型車行駛，事故原因均與速度有關。為加強速度管理，新北警今年...

法內情 貧困欠稅男遭祝融2幼子女喪命 嘉義行政分署先救助

嘉義縣大林鎮何姓男子與妻子，養育5名年幼子女，積欠ETC通行費及汽車燃費、牌照稅罰鍰共8369元，被移送嘉義行政分署執行...

苑裡社苓重劃區小貨車、機車路口相撞 騎士命危送醫

苗栗縣苑裡鎮社苓重劃區田中三路、二路口，今天上午發生1輛小貨車、1輛機車相撞意外，吳姓機車騎士（29歲）頭部受重創，失去...

半年前才要幫女網友付遺產稅 高雄阿伯又戀愛了…這回投資普洱茶

高雄74歲王姓男子去年8月才被女網友詐騙，最後一步要匯款時，幸運被行員識破攔阻，孰料，王男居然二度遇上美人計，前天王男向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。