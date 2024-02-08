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樹林業者洗機台排汙水「染成牛奶溪」 最重恐罰300萬
新北市樹林區新興橋日前有民間巡守隊通報，疑遭汙染成「牛奶溪」，派員稽查發現一工廠因排放清潔廢水造成復村圳汙染。業者坦承，因過年前整理廠區並清洗機台，將廢切削油倒入場內水溝，沒想到會這麼嚴重。環保局依違反水汙染防治法告發，最重可處300萬元罰鍰。
環保局表示，7日由民眾組成的水環境巡守隊在新興橋巡檢時，發現白色廢汙水排放至鹿角溪，當下立即錄影蒐證並通報環保局；稽查人員抵達現場後立刻沿該區域上游溯源，起初因現場排水管線為埋在水溝內圓管，無法沿溝渠內的白色廢水殘留狀況追蹤流向，但稽查員徒步沿該區域巷弄確認，終於在新興街外再發現白色廢水。
環保局表示，當時鄰近的金展精密股份有限公司場內，有員工正清洗工廠機台和打掃，且場內有大量白色廢水排放，稽查員也投放示蹤劑確認流向，證實廢水經場內溝渠流入復村圳。
業者坦承，因過年前整理廠區並進行機台清洗作業，且將廢切削油倒入場內水溝，原本以為切削油，只要過濾不含雜質後就可以直接排出，未留意切削油乳化後，會造成如此嚴重汙染。已違反「水汙染防治法」第30條規定，環保局依法告發，並命現場立即停止排放並派員清理。
環保局指出，現場還發現該公司登記資本額達新台幣100萬元以上、且產業類別為金屬製品製造業，依廢棄物清理法規定，只要有產出事業廢棄物，應申請事業廢棄物清理計畫書，並每月上網申報事業廢棄物流向，但業者卻未進行相關申請，已同時違反「廢棄物清理法」，最重可處300萬元罰鍰。
環保局說明，年假期間仍將不分日夜加強稽查取締，呼籲業者依法做好汙染防治措施；新北各區清潔隊共有262位稽巡查員留守執勤，除進行環境機動性巡查，將針對重要風景區及公廁環境每日至少進行上、下午2次環境巡查作業，如發現有髒亂將立即清除或通報管理單位處理。
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