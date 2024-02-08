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貪杯者注意！春節假期防制酒駕無假期 高市警1天抓26人
春節假期開始，高雄市警方昨天至今天凌晨，執行取締酒駕專案勤務，共查獲26件酒駕案。高雄市警局今天強調「防制酒駕無假期」，希望在「揮別兔年、喜迎龍年」時，親友團聚「龍綜麥酒駕（意：全都不酒駕）」。
高雄市警局統計，今年1月高雄市發生酒駕交通事故件數，共計22件，相較去年同期40件，減少18件，降幅達4成5。
春節假期來臨，高雄市警局從昨天到今天凌晨，以專案行動，發動各分局同步強力取締酒駕，仍查獲26人酒駕，已依法查辦或開罰單。
高雄市警察局長林炎田表示，酒駕不僅危害自身和他人生命安全，且可能涉及刑法以及造成無可挽回的悲劇，逢年過節親友團聚餐敘多，請多利用指定駕駛、代叫計程車，以確保自身及用路人的行車安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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