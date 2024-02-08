影／台南六甲大雨後路面冒泡 疑氣體外洩警消戒護

台南市六甲區今天早上下起一陣雨，雨勢過後有居民意外發現，路面竟然有泡泡不斷冒出，疑似是有氣體外洩，連忙通報警消，並進行預防性封路，聯絡瓦斯公司到場處理，由於位置在六甲鬧區，路過民眾都好奇發生什麼事。

南市消防局上午7時54分接獲報案，指出六甲中山路、中正路口路面有異狀，不斷冒出泡泡，立刻派遣六甲分隊到場警戒，警方也封鎖現場，禁止人車通行。

由於疑似是天然氣外洩，大台南瓦斯公司派員到場，確認道路下方的確有管線通過，並關閉源頭開關，泡泡不再出現，儀器檢測值為零，狀況在近9點解除，並恢復道路通行。