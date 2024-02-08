影／台南六甲大雨後路面冒泡 疑氣體外洩警消戒護
台南市六甲區今天早上下起一陣雨，雨勢過後有居民意外發現，路面竟然有泡泡不斷冒出，疑似是有氣體外洩，連忙通報警消，並進行預防性封路，聯絡瓦斯公司到場處理，由於位置在六甲鬧區，路過民眾都好奇發生什麼事。
南市消防局上午7時54分接獲報案，指出六甲中山路、中正路口路面有異狀，不斷冒出泡泡，立刻派遣六甲分隊到場警戒，警方也封鎖現場，禁止人車通行。
由於疑似是天然氣外洩，大台南瓦斯公司派員到場，確認道路下方的確有管線通過，並關閉源頭開關，泡泡不再出現，儀器檢測值為零，狀況在近9點解除，並恢復道路通行。
「嚇一跳！」居民表示，大家平時都是用瓦斯桶，沒想到道路下面竟然有天然氣管線通過，而且不知道是否早就有漏氣情形，所幸沒發生意外，六甲區公所也通報相關單位，後續再進行檢測與維護。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言