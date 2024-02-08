網路老公要她投資115萬買虛擬幣 40歲癡情女衝到銀行要匯款
40歲梁姓女子在網路認識男網友，他聲稱投資虛擬貨幣穩賺不賠，梁不疑有他，昨天下午到台南市金華路某銀行欲匯款115萬元，行員關懷提問發現她對於匯款對象支吾其詞，不停催促行員辦理匯款；行員驚覺有異，報警攔阻，員警耐心分析是矇騙手法，成功保住她積蓄。
據了解，梁姓女子她在網路認識男網友，對方每天早晚透過LINE對她噓寒問暖，雙方以老公、老婆相稱，網路老公「陳浩」謊稱要與梁女結婚一起投資虛擬貨幣賺大錢，保證獲利。她昨天下午3點多到銀行，欲匯出一筆115萬款項投資虛擬貨幣。
不過，銀行行員關懷提問時，發現梁女對於匯款對象的基本資料描述含糊不清、支吾其詞，不停催促行員辦理匯款，行員驚覺有異，立即報警求助。
市警二分局海安派出所員警獲報到場了解，向梁女耐心勸說溝通，再三告知這是「假愛情交友投資」詐騙，她才打消念頭未匯款，梁女對警方及行員的熱心協助深表感激。
警方說，民眾使用手機如與陌生人士加好友，未曾親自見面卻於初認識即以寶貝、老公、老婆等親暱用語相稱，又於聊天過程推薦投資或藉故借貸，都為拐騙民眾依指示匯款的常見詐騙手法，建議撥打165反詐騙專線查證或110報案，以免辛苦積存財產遭有心人士詐騙。
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