網路老公要她投資115萬買虛擬幣 40歲癡情女衝到銀行要匯款

台南女子遭電信交友詐騙，市警二分局警員及時攔阻她匯款保住積蓄。記者黃宣翰／翻攝 40歲梁姓女子在網路認識男網友，他聲稱投資虛擬貨幣穩賺不賠，梁不疑有他，昨天下午到台南市金華路某銀行欲匯款115萬元，行員關懷提問發現她對於匯款對象支吾其詞，不停催促行員辦理匯款；行員驚覺有異，報警攔阻，員警耐心分析是矇騙手法，成功保住她積蓄。

據了解，梁姓女子她在網路認識男網友，對方每天早晚透過LINE對她噓寒問暖，雙方以老公、老婆相稱，網路老公「陳浩」謊稱要與梁女結婚一起投資虛擬貨幣賺大錢，保證獲利。她昨天下午3點多到銀行，欲匯出一筆115萬款項投資虛擬貨幣。

不過，銀行行員關懷提問時，發現梁女對於匯款對象的基本資料描述含糊不清、支吾其詞，不停催促行員辦理匯款，行員驚覺有異，立即報警求助。

市警二分局海安派出所員警獲報到場了解，向梁女耐心勸說溝通，再三告知這是「假愛情交友投資」詐騙，她才打消念頭未匯款，梁女對警方及行員的熱心協助深表感激。