快訊

刮刮樂怎麼挑容易中獎？ 內行人曝「選號技巧」：別盲目挑選

網紅陳沂遭毆案疑有「組織策畫犯罪」 檢警鎖定2嫌追查真相

強烈冷氣團發威！玉山降雪持續中 積雪5公分成銀白世界

網路老公要她投資115萬買虛擬幣 40歲癡情女衝到銀行要匯款

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南女子遭電信交友詐騙，市警二分局警員及時攔阻她匯款保住積蓄。記者黃宣翰／翻攝
台南女子遭電信交友詐騙，市警二分局警員及時攔阻她匯款保住積蓄。記者黃宣翰／翻攝
40歲梁姓女子在網路認識男網友，他聲稱投資虛擬貨幣穩賺不賠，梁不疑有他，昨天下午到台南市金華路某銀行欲匯款115萬元，行員關懷提問發現她對於匯款對象支吾其詞，不停催促行員辦理匯款；行員驚覺有異，報警攔阻，員警耐心分析是矇騙手法，成功保住她積蓄。

據了解，梁姓女子她在網路認識男網友，對方每天早晚透過LINE對她噓寒問暖，雙方以老公、老婆相稱，網路老公「陳浩」謊稱要與梁女結婚一起投資虛擬貨幣賺大錢，保證獲利。她昨天下午3點多到銀行，欲匯出一筆115萬款項投資虛擬貨幣。

不過，銀行行員關懷提問時，發現梁女對於匯款對象的基本資料描述含糊不清、支吾其詞，不停催促行員辦理匯款，行員驚覺有異，立即報警求助。

市警二分局海安派出所員警獲報到場了解，向梁女耐心勸說溝通，再三告知這是「假愛情交友投資」詐騙，她才打消念頭未匯款，梁女對警方及行員的熱心協助深表感激。

警方說，民眾使用手機如與陌生人士加好友，未曾親自見面卻於初認識即以寶貝、老公、老婆等親暱用語相稱，又於聊天過程推薦投資或藉故借貸，都為拐騙民眾依指示匯款的常見詐騙手法，建議撥打165反詐騙專線查證或110報案，以免辛苦積存財產遭有心人士詐騙。

不法分子利用LINE指示內容，誘騙女子投資行騙。 記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容，誘騙女子投資行騙。 記者黃宣翰／翻攝

虛擬貨幣 詐騙

延伸閱讀

騙上億「黑二代」玩德州撲克 警赫見照片中陳零九、丁特、阿滴在列

影／高雄幣商交易泰達幣受騙！整袋千萬紙鈔只有2萬是真鈔

虛幣商涉嫌聯手境外詐團行騙 逾40人遭詐財損達5000萬元

虛擬貨幣店面收贓款騙6千萬元 天道盟美鷹會分子洗錢落網

相關新聞

高雄觀光飯店裝修中 「待業」通緝犯躲入爽住2周

35歲黃姓男子涉竊盜案，遭台北地檢署通緝，他逃下高雄沒處居住，發現某飯店正整修施工，躲進飯店爽住2周，才經工人報警揪出飯...

影／台南六甲大雨後路面冒泡 警消戒護疑氣體外洩

台南市六甲區今天早上下起一陣雨，雨勢過後有居民意外發現，路面竟然有泡泡不斷冒出，疑似是有氣體外洩，連忙通報警消，並進行預...

網路老公要她投資115萬買虛擬幣 40歲癡情女衝到銀行要匯款

40歲梁姓女子在網路認識男網友，他聲稱投資虛擬貨幣穩賺不賠，梁不疑有他，昨天下午到台南市金華路某銀行欲匯款115萬元，行...

過年到廢土倒？彰警溪州鄉河川地見北土南運 逮4車司機

快過年了，彰化縣嚴防偷倒濫倒，在溪州鄉河川地查獲「北土南運」，警方當場逮捕潘姓等4名曳引車司機，通知張姓地主到案說明，並...

影／小年夜憾事...台中貨車違規併排趕卸貨 機車騎士撞車尾身亡

台中宋姓男子今凌晨駕駛1輛貨車在北區五權路違規併排臨停卸貨，當時另名劉姓男子騎機車行經時疑似天色昏暗、路面溼滑，不慎自撞...

2香鋪店囤超量炮竹 新北消防沒入近200公斤最高罰30萬

新北市消防局第二救災救護大隊，昨天分別在新北市林口及五股區兩家香鋪店查獲超量囤放炮竹煙火，當場查扣沒入共192.78公斤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。