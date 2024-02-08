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影／小年夜憾事...台中貨車違規併排趕卸貨 機車騎士撞車尾身亡

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中宋姓男子今凌晨駕駛1輛貨車在北區五權路違規併排臨停卸貨，當時另名劉姓男子騎機車行經時疑似天色昏暗、路面溼滑，不慎自撞貨車車尾後，連人帶車重摔馬路，機車還往前滑行數公尺，劉因頭部重創失去呼吸心跳送醫不治，警方已調閱現場監視器並報請檢方相驗釐清。

台中第2分局今凌晨1點41分獲報，北區五權路段有交通事故，經查當時劉姓男子（67歲）騎機車沿五權路往中清路方向時，因路邊有1輛貨車違規臨時正在卸貨，劉疑似未注意撞上貨車車尾，隨即人車倒地，機車還往前噴飛滑行數公尺。

車禍當下因劉男頭部重創，有民眾目擊緊急報案，但警消到場時劉已經失去呼吸心跳，送醫急救仍不治死亡。

警方查，宋男駕駛貨車在五權路併排臨停，正在卸下車上載運的青菜水果等貨物，當時占據外側1個車道，劉騎車行經時可能深夜加上雨天路滑才沒注意閃避不及。

警方已經調閱附近監視器，詳細事故原因由交通警察大隊分析研判，同時報請台中地檢署相驗釐清死因。

宋男當時違規併排臨停卸貨，宋疑似未注意才撞上貨車車尾。記者曾健祐／翻攝
宋男當時違規併排臨停卸貨，宋疑似未注意才撞上貨車車尾。記者曾健祐／翻攝
劉男撞上後人車倒地身亡。記者曾健祐／翻攝
劉男撞上後人車倒地身亡。記者曾健祐／翻攝

車禍

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