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民以食為天！藉台糖「奇案」 健全檢驗釐清機制

不斷更新／春節連假首日國道5大地雷 南向建議下午出發

春節維護治安不停歇 樹林警設機動派出所護民

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為因應農曆春節，預期轄內民眾採買年貨人潮增加，新北市樹林警分局派員在博愛街市場周邊設置「機動派出所」，除加強維護周邊治安、交通疏導及為民服務外，並向民眾宣導反詐騙，希望能發揮勤務效能、增加見警率，讓民眾安心。

樹林警分局表示，「機動派出所」內配備手提電腦、列印機等設備，可當場受理各類案件與其他服務，節省民眾往返派出所時間，藉由提高見警率方式，拉近民眾與警方之間距離。

樹林警指出，這次以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為勤務主軸，同時，為了維護轄區居民過節返鄉及出外旅遊期間住家安全，民眾可向警方申請「舉家外出住居安全維護」服務措施。警方收到申請，會在民眾住家周邊彈性設置巡邏箱加強巡邏，以防宵小覬覦，守護外出民眾住家安全。

新北市樹林警分局於春節期間，派員在博愛街市場設置「機動派出所」服務民眾、維護轄內治安及疏導交通。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警分局於春節期間，派員在博愛街市場設置「機動派出所」服務民眾、維護轄內治安及疏導交通。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警分局於春節期間，派員在博愛街市場設置「機動派出所」服務民眾、維護轄內治安及疏導交通。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警分局於春節期間，派員在博愛街市場設置「機動派出所」服務民眾、維護轄內治安及疏導交通。記者曾伯愷／翻攝

年貨 詐騙

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