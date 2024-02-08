春節維護治安不停歇 樹林警設機動派出所護民
為因應農曆春節，預期轄內民眾採買年貨人潮增加，新北市樹林警分局派員在博愛街市場周邊設置「機動派出所」，除加強維護周邊治安、交通疏導及為民服務外，並向民眾宣導反詐騙，希望能發揮勤務效能、增加見警率，讓民眾安心。
樹林警分局表示，「機動派出所」內配備手提電腦、列印機等設備，可當場受理各類案件與其他服務，節省民眾往返派出所時間，藉由提高見警率方式，拉近民眾與警方之間距離。
樹林警指出，這次以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為勤務主軸，同時，為了維護轄區居民過節返鄉及出外旅遊期間住家安全，民眾可向警方申請「舉家外出住居安全維護」服務措施。警方收到申請，會在民眾住家周邊彈性設置巡邏箱加強巡邏，以防宵小覬覦，守護外出民眾住家安全。
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