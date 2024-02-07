連便當都不放過！竊賊潛三峽老街多家商店 服飾店慘遭連偷3次
蔡姓男子涉嫌連續潛入新北市三峽老街周邊多家商店，竊取店內財物，店家發現報警查辦，轄區警受理調閱監視器畫面，鎖定慣竊蔡男，於上月底循線在新北市三峽區民生街逮人，依法究辦。
據了解，蔡姓男子（44歲）有多項前科，分別在上個月17、24、26、27、29開始到29日為止，蔡男多次隨機潛入新北市三峽區復興路、民生街、秀川街4家商店，竊取店內店外服飾、茶葉、財務，連停在路邊貨車內包包、掛在機車上的便當也不放過，其中民生街一家服飾店還被蔡男連偷三次，遭竊店家初估損失金額超過1萬6540元，店家及被害人發現陸續報警處理。
三峽警方獲報調閱監視器畫面鎖定蔡男涉案，於上月30日上午11時26分左右，在新北市三峽區民生街一家麵攤旁，逮捕正在吃麵的蔡男帶回查辦。偵詢時蔡男坦承犯行，辯稱所偷財物已變賣花用殆盡，警詢後依竊盜罪嫌函送法辦。
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