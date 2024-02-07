高鐵返鄉驚魂！傳40多歲男車廂揮刀砍人 車抵左營遭警逮

春節假期將近，已有許多民眾搭車返鄉，今天下午高鐵列車第1233車次南下高雄途中，驚傳車上1名男子持刀砍人，直到抵達左營站，警方才上車逮人查辦中。

據了解，今天下午4時20分許，在高鐵第1233車次南下高雄途中，第10節車廂有1名40多歲男子，疑因嫌其他旅客講話聲音過大，情緒不穩，竟涉嫌亮刀並噴辣椒水攻擊旅客，高鐵列車人員立即疏散第10節、11節車廂旅客。

高鐵人員以阻行器、盾牌控制這名男子後，並通知鐵路警察，直到列車抵達左營站，鐵路警察局高雄分局左營分駐所員警前往處理，將男子帶回查辦。全案目前由鐵路警察調查中。

據鐵警高雄分局了解，林姓男子在下午，持折疊刀、辣椒水，持續對旅客嗆聲，並揚言殺人，和旅客發生口角及肢體推擠，後來經車上人員排開，在列車抵達左營站，警方即逮捕林男，查扣折疊刀、辣椒水，並附帶搜索他隨身的後背包，發現毒品咖啡數包和安非他命。全案依恐嚇公眾罪、傷害罪、恐嚇罪、違反毒品危害防制條例案罪嫌查辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885