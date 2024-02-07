快訊

高鐵返鄉驚魂！40多歲男子揮刀揚言殺人 車抵左營遭逮

國道3號南向「9車連環撞」 6人送醫 車流一度回堵逾3公里

瘦肉精風波！家樂福、全聯預防性下架 帶這2物可退貨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高鐵返鄉驚魂！傳40多歲男車廂揮刀砍人 車抵左營遭警逮

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

春節假期將近，已有許多民眾搭車返鄉，今天下午高鐵列車第1233車次南下高雄途中，驚傳車上1名男子持刀砍人，直到抵達左營站，警方才上車逮人查辦中。

據了解，今天下午4時20分許，在高鐵第1233車次南下高雄途中，第10節車廂有1名40多歲男子，疑因嫌其他旅客講話聲音過大，情緒不穩，竟涉嫌亮刀並噴辣椒水攻擊旅客，高鐵列車人員立即疏散第10節、11節車廂旅客。

高鐵人員以阻行器、盾牌控制這名男子後，並通知鐵路警察，直到列車抵達左營站，鐵路警察局高雄分局左營分駐所員警前往處理，將男子帶回查辦。全案目前由鐵路警察調查中。

據鐵警高雄分局了解，林姓男子在下午，持折疊刀、辣椒水，持續對旅客嗆聲，並揚言殺人，和旅客發生口角及肢體推擠，後來經車上人員排開，在列車抵達左營站，警方即逮捕林男，查扣折疊刀、辣椒水，並附帶搜索他隨身的後背包，發現毒品咖啡數包和安非他命。全案依恐嚇公眾罪、傷害罪、恐嚇罪、違反毒品危害防制條例案罪嫌查辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

林姓男子（左）涉嫌持刀與高鐵旅客衝突，警方上車逮捕他。圖/讀者提供
林姓男子（左）涉嫌持刀與高鐵旅客衝突，警方上車逮捕他。圖/讀者提供
林姓男子（左）涉嫌持刀與高鐵旅客衝突，警方上車逮捕他。圖/讀者提供
林姓男子（左）涉嫌持刀與高鐵旅客衝突，警方上車逮捕他。圖/讀者提供

警察 車廂 高鐵

延伸閱讀

高鐵春節加開461班次 楊文科視察新竹高鐵周邊交通

高鐵、台鐵開缺搶人才 年終績效、員工福利一次看

新竹高鐵夜間照明太暗 小黃陳情看不到行人來不及禮讓

視察春節運輸 交通部：最大量能處理

相關新聞

返鄉注意！國道3號南向「9車連環撞」 6人送醫、車流一度回堵逾3公里

農曆春節連假明天起放假，國3南向今天下午開始湧現返鄉車潮，未料位在南向137.4K苗栗西湖段，下午4點半左右發生7小客車...

高鐵返鄉驚魂！傳40多歲男車廂揮刀砍人 車抵左營遭警逮

春節假期將近，已有許多民眾搭車返鄉，今天下午高鐵列車第1233車次南下高雄途中，驚傳車上1名男子持刀砍人，直到抵達左營站...

疑搶快釀禍…公車「闖黃燈」撞飛騎士 客運公司還原現場畫面說話了

高雄三民大豐一路與建工路口處，昨天發生公車衝撞男騎士的車禍意外；40歲張姓公車駕駛疑見路口號誌燈閃黃，自慢車道搶快衝出，...

影／辦案途中向少年施暴？台南警還原偵辦過程 對民眾指控這樣說

台南市二分局員警遭控偵辦妨害自由案件涉及施暴動粗，警分局下午出面說明偵辦案件過程，表示被害黃姓男子因債務借貸問題，遭人拘...

恐嚇不給4000萬炸「高流」 同1人還揚言炸花蓮博物館

黃色小鴨游進愛河灣再次引發民眾朝聖，累計突破200萬人次到場，高雄流行音樂中心貼文底下，卻有網友留言稱已在音樂中心裝設遙...

三峽老街多家商店遭盜 竊賊連便當也不放過

蔡姓男子涉嫌連續潛入新北市三峽老街周邊多家商店，竊取店內財物，店家發現報警查辦，轄區警受理調閱監視器畫面，鎖定慣竊蔡男，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。