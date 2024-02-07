台南男子債務談判遭拘禁毆打 12人被逮主嫌收押

台南黃姓男子1月29日因債務糾紛談判，遭拘禁凌虐毆打，警方隔天在永康區民宅救出全身是傷黃男，陸續逮捕6男子及6少年，訊後依法送辦，其中主嫌陳姓男子遭羈押禁見。

台南市警察局第二分局今天告訴中央社記者，黃男1月29日深夜因債務糾紛前往東區談判，卻被押送到永康區民宅，黃男友人打電話找人，卻聽到黃男慘叫聲，趕緊報警；警方獲報趕往東區撲空，30日凌晨又趕到永康區救出黃男。

黃男被發現時，處於被拘禁狀態，遭人以藤條、球棒等凌虐毆打，造成頭部及全身嚴重受傷，送醫治療。警方當場逮捕6名男子及4名少年，另2名少年未在場，通知到案調查。

警方訊後將涉案12人依妨害自由等罪嫌送辦，其中陳男遭台南地方法院裁定羈押禁見，還有1名陳姓男子涉犯毒品案被通緝，解送歸案執行，4名少年移送台南少年法庭裁定收容。