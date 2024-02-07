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影／辦案途中向少年施暴？台南警還原偵辦過程 對民眾指控這樣說
台南市二分局員警遭控偵辦妨害自由案件涉及施暴動粗，警分局下午出面說明偵辦案件過程，表示被害黃姓男子因債務借貸問題，遭人拘禁控制並持續毆打傷害，經研判情況急迫恐有生命危險，經搶救後才倖免於難。警方表示，初步調查並無少年及家屬提告所指控施暴動粗等情事。
台南市警二分局指出，上月29日晚間10時45分接獲報案，得知黃男因債務借貸問題，遭人拘禁控制並持續毆打傷害中，經研判情況急迫恐有生命危險，經員警循線於30日2時趕至永康區大橋一街被害人遭拘禁處所搶救，當場發現被害人遭人控制行動，並以藤條、球棒等實施凌虐傷害，致其頭部及全身均有嚴重受傷，經送醫院包紮診療後配合調查。
員警也當場帶回在場涉嫌妨害自由、施暴的陳姓犯嫌等10名，其中6名成年、4名未成年，帶回分局調查，並循線再通知涉案葉姓、吳姓等2名未成年者到場調查。全案連夜調查後將陳嫌等12名依涉妨害自由罪嫌送辦，其中陳遭法官裁定羈押禁見、另名陳姓犯嫌因毒品通緝遭解送歸案執行、而同案的李姓等4名少年移請台南少年法庭裁定收容。
副分局長李忠憲指出，有關民眾指控情事，除已保存相關駐地影像，並主動展開調查，毋枉毋縱，若有檢舉情事，將依法究責嚴辦。
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