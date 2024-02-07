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美容小姐遺失錢包沒找回 感動暖警費心找「小案當大案辦」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣一名從事美髮的女子昨天發現她的皮包不翼而飛，馬上報案，警方不但出動多人到她曾經過的道路尋找且還調閱監視器，細心又熱心，雖皮包裡只有3千元但她擔心證件及金融卡遭盜用，警方還協助她到銀行辦理掛失等相關作業，「小案當大案辦」讓她超暖心，到最後雖沒能找回錢包，但仍在社群貼文感謝警察的用心。

從事美髮業吳姓女子，昨天上午整理皮包時，發現她的錢包遺失，家裡及店裡翻箱倒櫃就是找不到，錢包雖只有3千元，但有她的證件和及金融卡，擔心被壞人拿去當詐騙工具，趕緊報案。

四湖分駐所警員黃嘉倫受理報案並陪她到曾走過的路線一路仔細尋找，並查閱資料了解其家中和店裡是否有可疑人進出，同時對她擔心證件被盜用之事，巡佐黄建樹也協助她辦理銀行相關作業，分駐所員警也兵分多路尋找錢包、聯繫銀行，讓她看在眼裡十分感動。

警所多位警察為了她的皮包，忙了大半天，雖未能找回錢包，但她被警方的用心深深感動，「沒想到警察如此用心幫她找皮包」吳姓女子說，遺失皮包是小事，但警察為讓她安心還幫忙辦理銀行作業，實在有夠貼心。

今天她主動在社群網站貼文，和網友分享警察為了她遺失一個小小皮包用心協助的過程，並感謝員警的辛苦，讓她超感動。

警察示意圖，圖中人物與本案無關。圖／聯合報系資料照片
警察示意圖，圖中人物與本案無關。圖／聯合報系資料照片

吳姓女子在社群貼文感謝警方的用心。記者蔡維斌／翻攝
吳姓女子在社群貼文感謝警方的用心。記者蔡維斌／翻攝

社群 警察

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