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與妻扶養6子女…他脊椎摔傷打零工養家 龍潭警送愛心

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園龍潭弱勢關懷戶中的李姓男子與妻子共同扶養6名子女，1名讀國中、1名讀國小，另外4位小朋友尚未滿6歲，李男多年前工作時發生意外，造成脊椎摔傷，家中目前僅靠李男每月打零工的微薄薪資照顧全家人。龍潭警分局聖亭派出所副所長傅錫城平時利用勤餘或休假期間走訪派出所轄區每個角落，長期關懷轄區內弱勢家庭，這次過年送上物資，讓他們好過年。

農曆新年即將到來，龍潭警分局聖亭派出所副所長傅錫城平時利用勤餘或休假期間走訪派出所轄區每個角落，長期關懷轄區內弱勢家庭，日前派出所員警於6日共同前往轄區濟助關懷弱勢家庭，發送生活物資，傅員表示，在現今社會上對於關懷弱勢是不遺餘力的，平時秉持著慈悲之心關懷他人，在從警期間主動關懷了解需要幫助的人，帶給民眾溫暖。

其中弱勢關懷戶中的李姓男子與妻子共同扶養6名子女，1名讀國中、1名讀國小，另外4位小朋友尚未滿6歲，李男多年前工作時發生意外，造成脊椎摔傷，家中目前僅靠李男每月打零工的微薄薪資照顧全家人。暖心聖亭派出所主管及同仁經常利用勤餘或休假時間不定時前往探視關懷，並積極透過警察機關管道，轉介通報張榮發慈善基金會申請急難救助金及提供民生物資、生活扶助，盼能改善李男一家目前困境。

警察工作除了維護治安及交通，亦將不定期關懷訪視弱勢家庭，主動探訪轄區弱勢家庭及低收入戶，同時也呼籲大眾，若發現弱勢民眾，可主動聯繫警方或通知區公所及社福單位，以便即時伸出援手，改善轄內老弱的生活環境。

桃園龍潭弱勢關懷戶中的李姓男子與妻子共同扶養6名子女，1名讀國中、1名讀國小，另外4位小朋友尚未滿6歲，龍潭警分局聖亭派出所副所長傅錫城這次過年送上物資，讓他們好過年。圖／龍潭警分局提供
桃園龍潭弱勢關懷戶中的李姓男子與妻子共同扶養6名子女，1名讀國中、1名讀國小，另外4位小朋友尚未滿6歲，龍潭警分局聖亭派出所副所長傅錫城這次過年送上物資，讓他們好過年。圖／龍潭警分局提供

低收入戶 弱勢家庭 薪資 警察

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