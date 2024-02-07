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影／店家突廣播「警察來開單」 用餐客人忙移車、7輛收罰單

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東市一家牛排店每到用餐時間大排長龍，網路昨瘋傳一段影片，當店家廣播「警察來開單」，說出這五個字後，店內客人趕忙跑出來移動機車，就怕被警察開單。屏東警分局呼籲，車輛違規停放紅線、交叉路口10公尺內，或停放騎樓導致行人無法通行，警方依法舉發，可處600元到1200元罰鍰。

網路群組社會事新聞影音傳出一段約30秒的影片，過程中店內客人用餐，突聽到店家廣播「警察來開單」，店內客人蜂湧而出急忙移置機車。屏東警分局表示，6日接獲該處有違停檢舉，到場舉發違規停車，共開出7張罰單；該路段公園西路從去年7月至今，共取締107件違規停車。

警方提醒，車輛違停放紅線、交岔路口十公尺內，或停放騎樓導致行人無法通行，將依道路交通管理處罰條例第56條1項6款規定舉發，處600元到1200元罰鍰，請民眾用餐時勿貪圖一時之便，任意違規停車，妨礙其他用路人的通行路權。

警方到場取締違規停車。圖／警方提供
警方到場取締違規停車。圖／警方提供
警方到場取締違規停車。圖／警方提供
警方到場取締違規停車。圖／警方提供

屏東 網路 警察 違停

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