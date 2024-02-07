影／店家突廣播「警察來開單」 用餐客人忙移車、7輛收罰單
屏東市一家牛排店每到用餐時間大排長龍，網路昨瘋傳一段影片，當店家廣播「警察來開單」，說出這五個字後，店內客人趕忙跑出來移動機車，就怕被警察開單。屏東警分局呼籲，車輛違規停放紅線、交叉路口10公尺內，或停放騎樓導致行人無法通行，警方依法舉發，可處600元到1200元罰鍰。
網路群組社會事新聞影音傳出一段約30秒的影片，過程中店內客人用餐，突聽到店家廣播「警察來開單」，店內客人蜂湧而出急忙移置機車。屏東警分局表示，6日接獲該處有違停檢舉，到場舉發違規停車，共開出7張罰單；該路段公園西路從去年7月至今，共取締107件違規停車。
警方提醒，車輛違停放紅線、交岔路口十公尺內，或停放騎樓導致行人無法通行，將依道路交通管理處罰條例第56條1項6款規定舉發，處600元到1200元罰鍰，請民眾用餐時勿貪圖一時之便，任意違規停車，妨礙其他用路人的通行路權。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言