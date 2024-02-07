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8旬翁開台82竟折返逆向內車道 媒人婆「晴姐」見來車大驚：生死一瞬間
嘉義縣知名媒人婆晴姐黃淑晴昨天下午近4點時開車行經台82東西快速道路，目睹一輛轎車逆向行駛內側車道，朝她奔來嚇得她直說「生死一瞬間！」警方調查，80歲老翁住台南市，因不熟路況不知要在哪下交流道，突折返逆向行駛內車道，所幸通報即時無釀禍。
黃淑晴表示，昨天下午快4點多時，開車從台82線東向西行駛，過水上路段時，一輛逆向轎車突然迎面衝過來，差點撞上，幸好她開在外線車道，不然可能就跟內線逆向車對撞，真的是說「生死一瞬間！」
警方指出，昨天下午獲報台82線有一輛轎車逆向由西向東行駛，晚間找到車輛駕駛，為住台南市80歲老翁，老翁陳述，原本是照正常方向東向西行駛，但不熟路況，不知該在哪裡下交流道，就折返逆向行駛。
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