詐騙集團黑吃黑！車手面交80萬遭搶 坦承身分求助檢警羈押2男

台中市太平區上月底發生詐騙車手疑遭搶80萬元黑吃黑案，警方說明，警方一度以為是搶奪案，經突破許姓女子心防後，得知許女為詐騙車手，二名搶嫌先徒步，再共乘白色轎車往南逃逸一百多公里到高雄，2嫌分別在高雄落網，詢後依搶奪、詐欺罪嫌法辦，均聲押獲准，另由檢警向上溯源；許女依詐欺罪嫌法辦。

台中市警局太平分局偵查隊長鐘劍貴說明，警方經查發現許姓女車手遭搶背包，二名男搶嫌得手80萬元後，太平分局隨即報請台中地檢署，由檢察官陳宜君指揮台中市警刑大、太平分局偵辦。

檢警擴大調閱監視器，研判2名涉案男子徒步逃逸方向，過濾數百輛車，發現疑似涉案白色轎車蹤跡，查出這輛白車不但上高速公路逃往南部，還懸掛偽造車牌，且頻設斷點，企圖混淆警方偵辦方向。

專案人員以車追人，隨即到高雄市杉林區查訪，在透過不斷比對車型資料，以及過濾相關人等，甚至深入山區緝查作案的白色轎車，終於查出24歲鐘姓男子，以及29歲黃姓男子涉嫌重大，隨即由檢察官開立拘票，兵分3路埋伏。

警方2日先在高雄市杉林區查獲鍾嫌，起初作案的白色轎車、偽造車牌2面、手機等物品；5日在高雄市美濃區查獲黃嫌，並起出作案的白色轎車、偽造車牌2面、手機等物品手機等物品。鐘、黃等2嫌到案後，供詞避重就輕，還誆稱對搶來的錢都來還債，但對於金錢流向均交代不清，全案詢後依搶奪、詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，2嫌均聲押獲准，另由檢警向上溯源。

太平分局呼籲，民眾切勿貪圖小利而擔任詐欺車手，後續將面臨刑事責任及高額賠償金，如係未成年車手，父母將負擔連帶賠償責任，得不償失；民眾不論從事何種投資或借款需求，都應該循正常管道，不可輕信廣告或陌生人的慫恿。

【中央社／台中7日電】

台中許姓女子擔任詐騙集團車手，日前向被害人收取贓款新台幣80萬元後，卻遭集團成員黑吃黑搶走贓款，警方獲報循線前往高雄市將涉案的鐘男與黃男逮捕送辦，2人經檢方訊問後聲押獲准。

台中市政府警察局太平分局今天表示，警方1月29日接獲轄內28歲許姓女子報案稱，她裝有新台幣80萬元的背包，遭2名男子搶走，警方到場時，許女卻無法交待攜帶大筆金額用途，事後才坦承擔任詐騙集團車手。

警方循線查出，許女先搭乘計程車到指定地點，被害人60歲翁女疑遭詐騙集團成員，以投資股票、高額獲利為由，要求交付80萬元給許女後離去，但許女卻立即遭2名集團成員搶走贓款。

經太平警分局與台中市刑警大隊成立專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，警方擴大調閱監視器後，發現2名涉案男子徒步逃逸後，駕駛涉案的白色自小客車，除開上高速公路逃往南部，還懸掛偽造車牌及設立斷點，企圖混淆警方偵辦方向。

辦案人員鎖定車輛後，循線前往高雄市杉林區查訪，在透過不斷比對車型資料及過濾相關涉案人，甚至深入山區查緝作案車輛，終查出24歲鐘男及29歲黃男涉案，警方先於2日在高雄市杉林區逮捕鐘男，查扣作案車輛、偽造車牌等物，並在5日於高雄市美濃區逮捕黃男。

鐘男等2人到案後，對供詞避重就輕，還聲稱對搶來的錢都用於還債，對金錢流向均交代不清，警方全案詢問後，將2人依搶奪、詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後聲押2人獲法院裁准，許女也被依詐欺罪嫌送辦，檢警並持續向上溯源偵辦。