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恐嚇不給4000萬炸「高流」 同1人還揚言炸花蓮博物館

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

黃色小鴨游進愛河灣再次引發民眾朝聖，累計突破200萬人次到場，高雄流行音樂中心貼文底下，卻有網友留言稱已在音樂中心裝設遙控炸彈，若音樂中心不給出4000萬元台幣，將在6日下午4點引爆，雖留言已刪除，但警方獲報不敢大意，正清查留言者身分偵辦中。

臉書暱稱為「曹浪」網友，昨下午在高雄流行音樂中心貼文底下表示，「我在音樂中心安裝了遙控炸彈，如果不希望我引爆，請在下午四點前給我準備4000萬台幣，三點半我會告訴你我的銀行帳戶，如果四點看不到錢，我會引爆炸彈」。

事後該則留言雖被刪除，但訊息已引起恐慌，警方獲報後不敢大意，昨加派人力在活動會場周邊巡查，未發現可疑包裹。

據了解，高雄市警方初步追溯發文網友帳號，為境外IP，是否採用跳板正進一步釐清；台北市西門町某飯店日前也傳出炸彈恐嚇信，大批警力逐層搜索，所幸均無發現可疑人士及爆裂物。

昨天花蓮考古博物館也有同一類似留言，且留言網友臉書暱稱也是「曹浪」，館方不敢掉以輕心，第一時間閉館並疏散人群，警方到場則對館內外實施安全檢查，未發現爆裂物也無人傷亡，初步懷疑都為同一人所謂，正追查犯嫌身分。

黃色小鴨吸引人潮，卻有網友恐嚇要在會場旁的流行音樂中心放炸彈。記者王勇超／攝影
黃色小鴨吸引人潮，卻有網友恐嚇要在會場旁的流行音樂中心放炸彈。記者王勇超／攝影

恐嚇 炸彈 高雄流行音樂中心

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