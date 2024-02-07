影／桃園永安路長長漏油騎士險滑倒 警沿路鋪木屑除油漬、追查源頭

桃園市桃園區昨下午在永安路路面出現長長油漬，民眾見狀深怕騎士滑倒摔車趕緊報警，機車呼嘯而過險象環生，對此警方到場後，想起派出所內有木屑，立即載運到現場鋪撒路面，木屑吸附油漬後方便掃除，順利將油漬去除，後續警方將追查滲漏油漬的車輛依法舉發。

桃園警分局埔子派出所員警昨下午4點30分許接獲民眾報案，永安路往市區方向的道路上有長約80公尺的油漬，恐造成機車騎士滑倒，員警立即前往現場察看，因當時正值下班時間，車流量大，員警立即進行路段封鎖加強交通疏導。

對此員警想起之前處理類似的漏油事件時，所內還有存放剩餘的木屑，立即請同事載運到現場鋪撒，待木屑吸附油漬後再掃除，順利將油漬去除，後續將追查滲漏油漬的車輛依法舉發。呼籲汽機車駕駛人上路前應檢查車輛狀況及所附載貨物是否捆紮牢靠，避免發生滲漏危害其他用路人安全。

另外為使民眾歡度春節假期，桃園警分局執行「加強重要節日安全維護工作」，主軸為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，假期前夕民眾採買購物、返鄉旅遊等，交通流量增加，警方除加強重要路口交通疏導，並利用警廣及商家LED廣告牌宣導路況交通資訊，加強與周邊分局橫向聯繫，同心協力留意路況及疏導車流。