春節治安不打烊！林口警景點設「機動派出所」護安

為因應農曆春節，提高見警率防堵犯罪。新北市林口警分局於這個月10日至14日期間，派員在林口竹林山觀音寺設置「機動派出所」，除受理民眾報案、疏導交通勤務外，也結合志工宣導防竊、反詐欺等犯罪預防觀念，盼讓民眾皆能安心出門旅遊。

林口警方表示，林口竹林山觀音寺是林口地區民眾信仰、文化中心，同時也是著名光觀景點。為防堵春節期間不法分子在此伺機犯罪，警方特別選在觀音寺設立機動派出所，除加強周邊安全維護外，也能宣導犯罪預防。

林口警方指出，「機動派出所」配備手提電腦、列印機等相關設備及器材，可直接受理現場民眾各類案件與其他服務，有效節省民眾往返派出所時間。

此外，年節期間，國人或外僑有全家出遊、訪友或僅留老弱婦孺單獨在家，可透過110報案電話、勤務指揮中心電話或親自到鄰近分駐（派出）所，向警方申請「舉家外出住居安全維護」服務，讓民眾能安心外出遠行，不用擔心家人安全與家中財物遭竊。

林口警分局長蔣叔君表示，為了能在春節連假期間全方位兼顧治安、交通、宣導反詐騙犯罪預防及為民服務，特別選在竹林山觀音寺香客大樓前設置「機動派出所」，提高見警率，有效防堵犯罪，讓民眾在農曆年節期間都能平安幸福。