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桃園28歲男怒「家裡管太嚴」離家失聯 警地毯式搜索找到人
桃園市觀音區一名28歲王姓男子日前因不滿家裡管太嚴，離家出走與家人斷絕聯繫，由於王男有輕微智能障礙，令家人擔心不已，警方獲報後調閱王男的行車軌跡搜索，昨下午在一間租屋處找到王男，經警方關懷開導後，王男終於同意回家與親人團聚。
大園分局新坡派出所4日晚間接獲民眾報案，稱兒子王姓男子前一天騎車出門上班後就沒有回家，打電話也聯絡不上，家人四處遍尋不著，由於王男有輕微智能障礙，擔心他獨自在外會發生危險，請警方幫忙協尋。
警方獲報後利用車牌調閱行車軌跡，前去王男常出沒的地區加強搜尋，起初都一無所獲，直到6日下午警方再去該區域進行地毯式搜索，果然在一間租屋處樓下發現王男的機車，員警隨即上樓逐戶詢問，總算在一間套房找到王男。
王男得知警方的來意後，表示是因為覺得家人管太緊，才會離家在外租屋，不想與家人聯絡。員警聽聞向王男勸導，轉達家人的擔心及關懷，最後在警方的一番苦勸之下，王男終於態度軟化，願意回家與家人好好溝通，王男家屬對於警方積極協助，表達萬分感謝。
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