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檢舉非法有獎金…汐止五金行囤105公斤爆竹煙火 最高罰30萬

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

農曆春節連續假期明天開始，許多民眾會應景施放爆竹，為防範店家違規儲放超量煙火，新北市消防局成立聯合稽查小組加強查緝，昨天前往汐止區康寧街1間五金賣場稽查時，當場查獲105.45公斤的超量爆竹煙火，其中火藥量就含有24公斤，已超過管制量將近6.38倍，消防稽查人員當場依法開單告發，最高可罰30萬元。

新北市消防局第六大隊表示，依爆竹煙火管理條例施行細則規定，業者若超量儲存爆竹除依規定全數沒入外，並依爆竹煙火管理條例開立舉發單，若店家未投保公共意外責任險，將處以6萬元以上30萬元以下罰款；超量儲放處6萬元以上30萬元以下罰款。店家若販售爆竹給兒童遭查獲，處15萬元以下罰款，若三項合併最高將可開罰75萬元，呼籲業者千萬不要心存僥倖。

第六大隊大隊長羅億田表示，民眾若發現可疑囤放大量爆竹煙火場所及違規施放情形，請通知消防單位前往稽查，檢舉非法儲存、販賣爆竹煙火經查屬實者，依查獲案件所裁處罰鍰額度之百分之5核發獎金予檢舉人。

新北市消防局稽查人員清點查獲的爆竹煙火。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局稽查人員清點查獲的爆竹煙火。記者黃子騰／翻攝
新北市消防人員在汐止一間五金賣場內查獲超量爆竹煙火。記者黃子騰／翻攝
新北市消防人員在汐止一間五金賣場內查獲超量爆竹煙火。記者黃子騰／翻攝
新北市消防稽查人員在汐止一間五金賣場內查獲超量爆竹煙火。記者黃子騰／翻攝
新北市消防稽查人員在汐止一間五金賣場內查獲超量爆竹煙火。記者黃子騰／翻攝

春節 汐止 罰款 額度

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