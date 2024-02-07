快訊

台糖肉片「複驗出瘦肉精」挨轟翻車 王必勝回應了

7-ELEVEn隱藏優惠大公開！結帳1步驟爽拿購物金 網全驚呼：連店員都不知道

過年搶蘋果特價！抽iPhone、MacBook折扣優惠 買福袋搶1元Apple大全配

苗栗貨車司機身體不適失控撞路邊休旅車 連環撞斷水泥電桿

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

倒楣！苗栗縣苑裡鎮苗140線昨午發生一起小貨車追撞停放路邊休旅車事故，挨撞休旅車遭強烈推擠，還將前方水泥電桿撞斷，當時在車上休息的鄭姓駕駛飽受驚嚇幸未受傷；警方初步調查，雙方駕駛都沒有酒駕情事，肇事貨車司機因身體不適導致車輛偏移車道釀禍，相關肇責還有待釐清。

警方指出，昨天下午4點多，休旅車駕駛鄭姓男子（25歲）因疲憊將車停靠事故地點的路邊熄火休息，卻無辜遭後方貨車由追撞，猛烈撞擊力道，把休旅車往前推移，還將一根中華電信的水泥電桿撞斷；鄭男驚嚇之餘幸未受傷，肇事貨車駕駛及乘客2人輕微擦挫傷送醫。警、消人員獲報到場，發現水泥電桿倒向路旁農田，沒有其他用路人遭受波及。

經查休旅車駕駛鄭男與貨車駕駛陳男（60歲）都沒有酒駕情事，貨車乘客稱因陳男於開車半途，突感身體不適，才導致貨車偏移車道，撞上停放路邊的休旅車。由於現場沒有監視器，小貨車為何會偏離車道，確切肇因及肇責警方還要調查釐清。

停靠路邊休旅車遭貨車由後方追撞，猛烈撞擊力道將休旅車往前推移，還將水泥電桿撞斷。圖／民眾提供
停靠路邊休旅車遭貨車由後方追撞，猛烈撞擊力道將休旅車往前推移，還將水泥電桿撞斷。圖／民眾提供

苗栗縣 車禍 車道

延伸閱讀

苗栗市長補選3月6日至8日登記 4月13日投票

苗栗（火旁）龍來了 苗栗市代理市長籲多生龍子、龍女

苗栗市長補選群雄並起 國民黨初選余文忠出線 藍營喊團結 地方憂分裂

路旁機車、電桿擋道 基隆多年人行問題終於有解

相關新聞

影／高雄幣商交易泰達幣受騙！整袋千萬紙鈔只有2萬是真鈔

高雄李姓男子自稱是虛擬貨幣幣商，與買家約定交易泰達幣，對方提1袋紙鈔到場交易，他匯了價值千萬元泰達幣到對方的電子錢包，沒...

砂石車變換車道沒注意 機車騎士慘遭輾過爆頭亡

新竹市69歲曾姓男子，今天上午7時許騎機車從新竹市前往竹北，從經國橋下橋時，一輛欲變換車道的砂石車，疑似視線死角沒注意，...

國1竹北大塞車原因曝 蛋車分心撞聯結車1命危1重傷

國道1號北上90公里處竹北路段，今天清晨5時許發生2台大車追撞事故，造成黃豆粉及油桶灑落、北上匝道一度封閉。國道警方調查...

影／高雄輕軌又出車禍！女機車騎士未讓、撞上車身…高捷將求償

高雄輕軌列車今天在苓雅區發生車禍，劉姓婦人騎機車右轉，為注意列車正要通過路口，撞上列車左車身，幸未造成傷亡。確實肇事原因...

影／賭溜馬慘輸2百萬…新北男遭明仁會5煞押走 警拔槍攔截救人

新北市24歲蕭姓男子日前簽賭「球版」欠下2百萬債務卻無力償還竟四處躲藏，經營簽賭球版的竹聯幫明仁會昨天晚間得知蕭男在土城...

桃園28歲男怒「家裡管太嚴」離家失聯 警地毯式搜索找到人

桃園市觀音區一名28歲王姓男子日前因不滿家裡管太嚴，離家出走與家人斷絕聯繫，由於王男有輕微智能障礙，令家人擔心不已，警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。