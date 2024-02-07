苗栗貨車司機身體不適失控撞路邊休旅車 連環撞斷水泥電桿

倒楣！苗栗縣苑裡鎮苗140線昨午發生一起小貨車追撞停放路邊休旅車事故，挨撞休旅車遭強烈推擠，還將前方水泥電桿撞斷，當時在車上休息的鄭姓駕駛飽受驚嚇幸未受傷；警方初步調查，雙方駕駛都沒有酒駕情事，肇事貨車司機因身體不適導致車輛偏移車道釀禍，相關肇責還有待釐清。

警方指出，昨天下午4點多，休旅車駕駛鄭姓男子（25歲）因疲憊將車停靠事故地點的路邊熄火休息，卻無辜遭後方貨車由追撞，猛烈撞擊力道，把休旅車往前推移，還將一根中華電信的水泥電桿撞斷；鄭男驚嚇之餘幸未受傷，肇事貨車駕駛及乘客2人輕微擦挫傷送醫。警、消人員獲報到場，發現水泥電桿倒向路旁農田，沒有其他用路人遭受波及。

經查休旅車駕駛鄭男與貨車駕駛陳男（60歲）都沒有酒駕情事，貨車乘客稱因陳男於開車半途，突感身體不適，才導致貨車偏移車道，撞上停放路邊的休旅車。由於現場沒有監視器，小貨車為何會偏離車道，確切肇因及肇責警方還要調查釐清。