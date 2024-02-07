台南老父重病女兒求助警協尋 尋人高手出手找到失聯弟
台南市蔡姓女子於今年1月28日向警方報案，她的弟弟去年底離家出走音訊全無，最近老父生病，請求警方協助尋弟弟下落。市警五分局巡佐鄭嘉德前往蔡弟可能出現的場所查訪，昨天傍晚6點在中西區民權路上找到人，協助蔡家人過年前團聚。
蔡姓女子向警方報案，她40歲的弟弟去年底，不知什麼原因離家出走，最近老父生病，請求警方協助尋弟弟下落。
巡佐鄭嘉德得知此事後，馬上投入查尋工作，除向報案人聯繫了解案情表達關心外，並清查失蹤人口交友及活動區域，親自前往可能出現的場所實地查訪，昨天傍晚6點，成功尋獲蔡弟。
蔡弟並在鄭嘉德的循循善誘勸說下，點頭同意返家探望年邁且生病的老父，頻頻向鄭嘉德稱謝說，「他因個人問題不想再加連累家人，才未向家人交代去向，要不是鄭巡佐積極連繫上他，恐怕見不著生病父親，會成為他這一生的遺憾……」。
台南市警五分局分局長洪宏榮表示，鄭巡佐對於失蹤人口查尋工作，一向秉持無私奉獻，充滿熱忱積極投入查尋服務，幫助民眾圓夢，這次尋親任務，可以彰顯員警以「視民如親」工作理念，在春節即將到來之際，讓民眾可以圓夢團聚，可說是美事一樁，也充分展現了警察柔性作為的一面。
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