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國1竹北大塞車原因曝 蛋車分心撞聯結車1命危1重傷

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

國道1號北上90公里處竹北路段，今天清晨5時許發生2台大車追撞事故，造成黃豆粉及油桶灑落、北上匝道一度封閉。國道警方調查，33歲王男駕駛大貨車，疑因分心追撞前方營業全聯結車，造成王男和38歲蔡姓乘客頭部撕裂傷，其中蔡男因傷勢嚴重，到院前無呼吸心跳，詳細事故原因警方正調查中。

國道警方指出，今天清晨5時18分接獲國道1號北上90公里竹北路段車禍事故，王男駕駛運載雞蛋的大貨車，疑因分心追撞前方40歲王男駕駛，運載黃豆粉和油桶的營業全聯結車，其中大貨車駕駛王男與乘客蔡男均受重傷，蔡男到院前無呼吸心跳，現於東元綜合醫院搶救中。

警方表示，營業全聯結車駕駛王男酒測值為0，大貨車蔡男因還在治療，尚待醫院抽血檢測，整起車禍也因黃豆粉及油桶灑落，北上匝道一度封閉，不過車禍事故已於上午7時53分排除，恢復全線通車。

警方呼籲，春節期間，各物流貨運量大，駕駛人應充分休息，駕車時精神不濟打瞌睡或分心，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人「安全距離保持好，養足精神上國道」，疲勞時下交流道或至服務區休息，以避免事故發生。

整起車禍一度造成北上匝道封閉，高公局已派員清理黃豆粉和油漬。圖／讀者提供
整起車禍一度造成北上匝道封閉，高公局已派員清理黃豆粉和油漬。圖／讀者提供
整起車禍也因黃豆粉及油桶灑落，北上匝道一度封閉。圖／讀者提供
整起車禍也因黃豆粉及油桶灑落，北上匝道一度封閉。圖／讀者提供
33歲王男駕駛大貨車，疑因分心追撞前方營業全聯結車，造成王男和38歲蔡姓乘客頭部撕裂傷，其中蔡男因傷勢嚴重，到院前無呼吸心跳。圖／新竹縣消防局提供
33歲王男駕駛大貨車，疑因分心追撞前方營業全聯結車，造成王男和38歲蔡姓乘客頭部撕裂傷，其中蔡男因傷勢嚴重，到院前無呼吸心跳。圖／新竹縣消防局提供
王男駕駛運載雞蛋的大貨車，疑因分心追撞前方40歲王男駕駛，運載黃豆粉和油桶的營業全聯結車。圖／讀者提供
王男駕駛運載雞蛋的大貨車，疑因分心追撞前方40歲王男駕駛，運載黃豆粉和油桶的營業全聯結車。圖／讀者提供

國道 車禍

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