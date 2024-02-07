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不是詐騙...屏東90歲嬤到銀行想領光錢 警掏腰包幫買奶粉

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣高樹鄉90多歲楊姓老婦走約5公里到銀行將全部存款領出，行員擔心她被詐騙集團盯上，仔細詢問，她說，因肚子餓要領錢買奶粉，行員懷疑阿嬤失智症報警，警方到場查明身分，自掏腰包代買奶粉、燕麥片，聯繫在外地兒子，並通報社政單位。

警方近日接獲報案趕赴銀行，一問之下才發現，90多歲楊姓獨居婦，患有失智，記性及行動力已明顯退化，但因家中食物全部吃完，餓著肚子徒步走5公里到銀行把存款全部領出買奶粉。

警方了解情況後，警員趙凱晴自掏腰包帶婦人到附近藥局買奶粉及燕麥片，先補足她生活所需糧食，再積極透過管道聯繫婦人兒子，轉知她狀況，請其務必返家一趟。員警不放心阿嬤，請鄰居、村長照看，防止意外發生，並通知村長、鄉公所社政單位關懷照顧。

里港警分局分局長温基興提醒，家中若有失智長者，應多予以關懷並避免讓其單獨外出，可製作印有聯絡資料的手鍊、手環、項鍊等，讓長者隨身配戴，以利迷途時能迅速聯絡家屬。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

警方到場查明阿嬤身分，自掏腰包帶阿嬤到附近藥局買奶粉、燕麥片，聯繫在外地兒子，並通報社政單位。記者劉星君／翻攝
警方到場查明阿嬤身分，自掏腰包帶阿嬤到附近藥局買奶粉、燕麥片，聯繫在外地兒子，並通報社政單位。記者劉星君／翻攝
警方到場查明阿嬤身分，自掏腰包帶阿嬤到附近藥局買奶粉、燕麥片，聯繫在外地兒子，並通報社政單位。記者劉星君／翻攝
警方到場查明阿嬤身分，自掏腰包帶阿嬤到附近藥局買奶粉、燕麥片，聯繫在外地兒子，並通報社政單位。記者劉星君／翻攝

失智症 警察 阿嬤

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