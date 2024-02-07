影／雙輪難敵快腿 南警勇擒竊盜通緝犯

36歲楊姓竊盜男通緝犯前天騎著腳踏車行經台南市東區青年路與慶東街口，被巡邏眼尖警員認出身分後，沿著附近巷弄狂踩腳踏車倉皇逃竄，騎到東寧路口時還來個180度大迴轉意圖甩開警方。警員及警專實習生見狀，下車快步衝刺上前追緝，前後約300公尺，成功將其攔下，壓制逮捕歸案。

台南市警一分局東寧派出所警員陳建宏、黃啓哲及實習生詹博翔，本月5日下午2點50分巡邏，在東區青年路與慶東街口發現楊姓男通緝犯。

警員陳建宏一眼認出隨即展開追緝，楊發現警車調頭時就深感不妙，隨即沿附近巷弄內狂踩腳踏車倉皇逃竄，當逃至東寧路口時更來個180度大迴轉意圖甩開警方。

陳建宏及實習生詹博翔見狀立即下車快步衝刺上前追緝，並趁著楊不慎一個踉蹌，成功將其攔下，立即壓制逮捕歸案。據了解，楊為轄區慣竊，經常騎著腳踏車四處遊蕩，楊因犯竊盜案遭判刑且未到案執行，遭台南地檢署於2月初發布通緝。楊自知遭到地檢署通緝，不想被逮進牢裡過年，因此不斷規避警方查緝。

實習生詹博翔身材高䠷，速度及爆發力十足，在警專是籃球校隊，他表示，與學長一同追捕通緝犯是一次難得的經驗，對於學長在巡邏過程中，對於周遭人事物保持敏銳的觀察力，一眼認出通緝犯，著實感到佩服。