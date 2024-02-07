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影／二次車禍！高雄29歲男斑馬線闖紅燈 2機車先後撞上他
高雄市左營區今天凌晨零時左右，發生行人走行人穿越道，卻疑因闖紅燈遭機車撞倒，不料，倒地後又被後來經過的機車再撞上，頭部及雙腳受傷送醫急救中。
據了解，昨天深夜11時50分許，29歲陳姓男子在高雄市左營區民族一路與華夏路口，走行人穿越道要穿越民族一路，已過快車道進入對街慢車道，但疑因闖紅燈，被綠燈直行的葉姓女騎士（22歲）撞上，倒在慢車道上，葉女人車也倒地受傷。
陳姓男子頭部流血受傷倒地不起，躺在慢車道上，不久27歲的黃姓男子騎機車經過，疑為了閃避第一次車禍在路上留散落的障礙物，卻不慎在慢車道壓過陳姓男子的雙腳，發生「二次車禍」，停車發現撞上倒地的陳男。
警、消據報，將受傷陳男和葉姓女騎士，送往高雄榮總急救，葉女全身多處擦挫傷暫無大礙，陳男頭部、雙腳受傷仍急救中。
警方於肇事現場測繪、蒐證，並派員疏導現場車流，確實肇事原因仍調查中。
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