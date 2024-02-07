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路樹突倒塌 壓到轎車、8旬婦

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導

北市仁愛路四段一棵大榕樹突然倒塌，砸凹路旁BMW轎車，路過的82歲老婦人也受到波及。圖／北市議員秦慧珠提供
北市仁愛路四段一棵大榕樹突然倒塌，砸凹路旁BMW轎車，路過的82歲老婦人也受到波及。圖／北市議員秦慧珠提供

北市仁愛路四段人行道上的大榕樹昨中午突然倒塌，壓到停在一旁轎車，還砸傷1名路過的82歲老婦人，無明顯外傷，警方到場後將她送至國泰醫院治療，北市公園處回應，倒塌路樹高度為9.2公尺、胸徑46公分，外觀翠綠無異常、內部基部腐朽罹患褐根病，除深表歉意，也會積極協助傷者與車主申請賠償。

議員秦慧珠表示，信義區正和里仁愛路四段452巷路口處，一顆大榕樹突然倒下，正好砸壞一輛白色BMW轎車。里長董玲娥聽見「碰」一聲，跑出來看才發現大事不妙，立刻通知北市府處理。

議員許家蓓指出，榕樹倒塌是因為褐根病引起，但公園處每年編列預算防治褐根病，卻仍持續發生路樹染病倒塌的狀況，對民眾安全影響甚大。要求公園處務必監測及掌握市樹的狀況，有效巡檢、健檢樹木，強化安全，否則路樹倒塌將影響民眾用路及財產安全。

公園處表示，倒伏路樹為高9.2公尺、胸徑46公分之榕樹，依照規定行道樹每月均做1次巡查，該株榕樹外觀生長翠綠無異常，倒伏後發現樹幹基部腐朽疑似罹患褐根病，後續將會取樣送相關機關作進一步病害檢測分析。

公園處指出，為降低行道樹風險，原有巡查行道樹人員為24人，自有巡查人員12人、委外巡查人員12人，今年起將再增加委外巡查人員8人，以增加相關巡查頻率，目前已訂定北市行道樹修剪計畫，於5月防汛期前列出重要路段逐步執行，盼將意外事件降至最低。

北市 行道樹 路樹

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