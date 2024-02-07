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國道大貨車無照駕駛 肇事釀1死1傷找弟頂替

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

國1彰化路段昨發生大貨車追撞7車的連環車禍，第一輛被追撞的車全毀，駕駛人不幸慘死。圖／民眾提供
國1彰化路段昨發生大貨車追撞7車的連環車禍，第一輛被追撞的車全毀，駕駛人不幸慘死。圖／民眾提供

國道一號彰化交流道附近前天發生8車追撞死亡車禍，警方調查，台中市42歲張姓大貨車司機無照駕駛，前天行駛國一南下197.1公里處，涉嫌邊開車邊看手機，連環追撞7輛車，釀1死1傷；駕駛擔心東窗事發，打電話要弟弟開車上國道頂替他，前晚警詢時被識破。

警方將張男依過失致死罪嫌移送，法院裁定收押禁見，張男也遭吊銷駕照，並終生不得再考照；張男弟弟涉及頂替罪、偽造文書等罪嫌，警方將等候檢察官指示，再隨案移送。

張姓司機昨上午11點半，駕車途經國一彰化交流道附近，追撞波及7輛車；根據民眾行車記錄器畫面，張姓司機在沒煞車的情況下追撞前車，該車起火翻覆，大貨車和被追撞的2輛車，從外側車道直接衝向內側車道。

張男沒駕照，事發後打電話給弟弟，從台中市南屯區住家出發上國道，在事故車道的後面停車，假冒是大貨車駕駛人，張姓男子則趁亂駕駛弟弟車子逃離現場。

張男弟弟應訊時含糊其詞，最後承認頂替。警方到張男住處拘提，張男坦承開車用手機，未注意前車狀況。

國道 彰化 車道

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