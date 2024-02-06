澎防部士官失聯整夜…今營區外尋獲已喪命 曾透露有經濟壓力
澎湖縣菜園納骨塔今傳出一名男子在車上毫無動靜，警消獲報後到場，該男子已明顯身亡，經查死者為服役於國軍澎防部光華營區的1名士官，生前曾透露經濟壓力大，詳細死因將由檢方相驗釐清。
據了解，該名士官家住高雄，服役於澎湖光華營區，昨天搭機返回澎湖後失去音訊。
因士官心情不佳，家人擔心發生意外，向高雄警方報案，高雄警方通報澎湖縣警局，並轉知軍方單位處理。
軍方人員派員協尋，今早在菜園生命紀念公園後方樹叢，尋獲士官駕駛的白色車輛，並通報消防局，但救護人員打開轎車後，士官身體已呈現僵硬，無呼吸、脈博，明顯已死亡，並未送醫。
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