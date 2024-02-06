低溫9度只穿短袖 汐止幼童溜出門路旁徘徊…警助找回家路

觀天下／ 記者李嘉文/汐止報導

汐止警分局呼籲，家有幼童者應多注意動態切勿疏忽，避免走失或發生危險，若在路上遇到疑似迷失兒童，可撥打110請警方協助。 圖／觀天下有線電視提供
汐止警分局呼籲，家有幼童者應多注意動態切勿疏忽，避免走失或發生危險，若在路上遇到疑似迷失兒童，可撥打110請警方協助。 圖／觀天下有線電視提供

新北市汐止區連續在一月份發生二起幼童溜出家門，出外遊玩，不慎走失的案件，經巡邏員警發現，或熱心民眾報案，所幸都平安返家，因此，汐止警分局呼籲，家有幼童者應多注意動態切勿疏忽，避免走失或發生危險，若在路上遇到疑似迷失兒童，可撥打110請警方協助。

汐止警分局表示，1月24日9時許，汐止警分局烘內派出所員警執行勤務時，在汐止區汐萬路2段228巷口見1位兒童於路邊獨自徘徊、未見有家長陪同，室外溫度僅9度之下身著短袖，先帶返所內並拿外套讓兒童保暖。詢問有無家長電話及住家地址，皆表示不清楚，於是調閱監視器查看兒童行走軌跡並沿路詢問附近住戶是否認識，最後在鄰居協助下得知A兒童(105年次)住家正確位置，警方將兒童載返住處後兒童祖母才發現謝童自己跑出門。員警也細心告知謝童不要在沒有大人陪同下離開家門。

另外，1月6日20時許本分局汐止派出所員警同樣遇女童(105年次)在汐止區大同路2段路旁走失，被熱心民眾帶到一旁店家休息，員警將女童帶返所休息，因女童只會寫姓名的注音，經過濾相關資料查詢後，確認為B女童(105年次)，並聯繫上父親(74年次)，經了解為其父鄰居帶女童到水返腳公園遊玩，不慎走失，所幸警方順利協助林童返家。

汐止 警察

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