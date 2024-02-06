花蓮工安意外…工人洗儲存槽疑缺氧昏迷 送醫搶救無效

花蓮市美崙工業區美工五街一間預拌混凝土廠，今天發生一起工安意外。38歲杜姓工人獨自清洗高約3公尺圓形混凝土添加劑的儲存槽。沒想到杜男疑似缺氧，無力爬出，消防局獲報抵達現場，卻因儲存槽高度，難以將人吊出，儘管切割破壞槽桶救人，但送醫搶救無效。是否違反職業勞工安全衛生，縣府調查中。

美崙工業區工廠的槽體，是圓形混凝土添加劑的儲存槽，約10噸容量，高度約3公尺，杜男獨自更換添加劑、清洗儲槽，他拿著清掃工具下去到桶槽裡，沒想到清洗到一半，疑因杜男身體感到不適，當時想要從桶中沿著梯子爬出時，踏了幾階後就昏倒，從約2公尺高墜落槽內。

消防局美崙分隊分隊長吳柏勳說，救難人員立即趕赴現場切割儲槽，再將昏迷的杜姓工人從中拖出，此時杜男已失去呼吸心跳。救護人員給予CPR、AED等處置後，送往花蓮慈濟醫院搶救，最後仍搶救無效。

縣府社會處勞資科長方雅麗表示，案發後有接到消防局的通報，因勞工檢查職權是在職安署，發生原因、安全衛生等的流程中，要等職業安全衛生的檢查結果，才能進一步確認。

方雅麗說，雇主如要安排員工進入侷限空間，應該做好相關工作，像密閉桶槽作業之前，先要確認侷限空間內是否有存在危害勞工作業的相關條件，例如通風換氣、監測氧氣濃度預防災害等因素，同時也要指派作業主管在旁監看管制，避免相關危害發生。如雇主違反職業勞工安全衛生，會有職安署檢視，也有依相關法條評估停工或裁罰，後續縣府追蹤中。