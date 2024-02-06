搶救人命！宜蘭縣消防局急救成功率29.50％ 創下歷年新高

宜蘭縣消防局統計，去年下半年針對到院前失去心跳呼吸患者進行搶救共200人，經急救2小時內恢復生命徵象有59人，急救成功率為 29.50%，創歷年新高；消防局也運用「無人機」搜救，在重大意外事件中發揮功能。

這次獲獎共有22位消防人員，由於急救恢復生命徵象59人中，有8件8人最後康復出院，今天每件各推派代表1人到縣務會議受獎，縣長林姿妙鼓勵第一線消防救護同仁辛苦的付出。

根消防局統計，112年下半年，在案發2小時內恢復生命徵象平均急救成功率為 29.50%，較前年同期20.54%上升8.96%，創下歷年來的急救新高。

縣長林姿妙表示，8人的康復出院，代表8個家庭因為消防精準急救，保有圓滿幸福的家庭，消防緊急救護服務的完善，是消防救護實力的提升，更是人民生命健康的保障。

消防局表示，人命的挽救需要各方人力物力支持，感謝社會大眾無私奉獻，贈送各式救護耗材及器材，各消防分隊普遍都有設置Lucas自動心肺復甦機。

另外，消防局於112年度開放骨針、插管 等急救，精進救護品質，提升到院前緊急救護的成功率，並且在9個消防分隊設置「CPR+AED學習站」，去年舉辦169場次教學宣導，強化民眾第一時間對於OHCA患者的緊急處置。

縣消防局也統計，去年空拍無人機協勤山域搜救23件、水域5件，其中包括南湖大山山域搜救、澳花瀑布協尋、情人灣水域搜救、奇麗灣水域搜救、三星池山域搜救、東阿玉山山域搜救等重大事故，日前發生在石城海邊的浮潛溺水案，也是靠著無人機搜尋才發現死者卡在礁石縫。