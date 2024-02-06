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國一北上汐止路段兩車追撞 貨車駕駛卡車內被救出

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

張姓男子疑未注意車前狀況，今天下午開著貨車行經國道1號北向11.3公里汐止路段，不慎失控追撞前方一輛聯結車，導致張男夾困車內動彈不得。新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視張男輕微擦挫傷送醫無大礙。事故雙方沒有酒駕，肇因待查。

據了解，張姓男子（43歲）今天下午近3時許，開著一輛貨車沿著國道一號高速公路往北方向直行。途中行經北向11.3公里汐止路段，疑未注意車前狀況，追撞前方許男（62歲）所駕駛的聯結車。

撞擊瞬間，貨車車頭凹陷變形，張男一度卡困在車內無法動彈。新北市消防局獲報出動人車趕抵，經用破壞器材協助張男脫困，檢視他肢體輕微擦挫傷，緊急協助送醫急救所幸沒有大礙。

國道警方表示，事故雙方沒有酒駕，事故現場於下午4時23分完全排除恢復通車，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待後續調查釐清。呼籲用路人，應遵守交通安全規則，依速限行車保持安全距離。同時隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，確保行車安全。

國道1號北向汐止路段兩車追撞，貨車駕駛一度卡困車內，新北消防馳援救出，檢傷後僅肢體多處擦挫傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號北向汐止路段兩車追撞，貨車駕駛一度卡困車內，新北消防馳援救出，檢傷後僅肢體多處擦挫傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號北向汐止路段兩車追撞，貨車駕駛一度卡困車內，新北消防馳援救出，檢傷後僅肢體多處擦挫傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號北向汐止路段兩車追撞，貨車駕駛一度卡困車內，新北消防馳援救出，檢傷後僅肢體多處擦挫傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號北向汐止路段兩車追撞，貨車駕駛一度卡困車內，新北消防馳援救出，檢傷後僅肢體多處擦挫傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號北向汐止路段兩車追撞，貨車駕駛一度卡困車內，新北消防馳援救出，檢傷後僅肢體多處擦挫傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號北向汐止路段兩車追撞，貨車駕駛一度卡困車內，新北消防馳援救出，檢傷後僅肢體多處擦挫傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
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國道1號北向汐止路段兩車追撞，貨車駕駛一度卡困車內，新北消防馳援救出，檢傷後僅肢體多處擦挫傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號北向汐止路段兩車追撞，貨車駕駛一度卡困車內，新北消防馳援救出，檢傷後僅肢體多處擦挫傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

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