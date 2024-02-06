機車被騎走！女子採買年貨忘拔車鑰匙 中壢警1小時逮賊

桃園36歲范姓女子昨至賣場採買年貨，因一時疏忽忘記將車鑰匙拔起來，結果走出賣場門口就發現機車不翼而飛；她向中壢警方報案，警方調閱監視器，花了1小時抓到38歲的池姓竊嫌，依竊盜罪移送桃園地檢署偵辦。

今年2月1日至15日止，警方執行為期15天的「113年加強重要節日安全維護工作」，昨晚間9時許，范女向警方報案說，她到實踐路的賣場採買年貨時只想著要採買的物品，停車後就忘記拔摩托車鑰匙，結果採買完回來就發現車子被偷走。

員警獲報後分工擴大調閱監視錄影畫面，馬上就鎖定犯嫌特徵，更發現犯嫌在長江路剛停車，立即派遣警員陳庭嘉、宋威霆到現場抓人，短短不到1小時就順利將失竊車輛找回並將池姓嫌犯逮捕，依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方指出，春節期間往往是宵小光顧的日子，且發生的情形比平日增加許多，大多是趁民眾返鄉或春遊舉家外出之際闖空門，警方提醒民眾春節期間如有外出遠門需求，各地派出所皆可協助辦理舉家外出服務，而民眾也可在出遠門時將房間的電燈打開或播放音樂等聲響，降低小偷光顧的機會。

中壢警分局呼籲，常常有車主因粗心或趕時間而會在停車後忘記拔鑰匙就離開車子，讓有心竊取車輛的人有機可趁，造成自身財物損失，或被用來作為犯案工具那後果更是不堪設想，務必要將車子熄火之後，將鑰匙確實拔下後再離開，以防類似情形發生。