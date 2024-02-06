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機車被騎走！女子採買年貨忘拔車鑰匙 中壢警1小時逮賊

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園36歲范姓女子昨至賣場採買年貨，因一時疏忽忘記將車鑰匙拔起來，結果走出賣場門口就發現機車不翼而飛；她向中壢警方報案，警方調閱監視器，花了1小時抓到38歲的池姓竊嫌，依竊盜罪移送桃園地檢署偵辦。

今年2月1日至15日止，警方執行為期15天的「113年加強重要節日安全維護工作」，昨晚間9時許，范女向警方報案說，她到實踐路的賣場採買年貨時只想著要採買的物品，停車後就忘記拔摩托車鑰匙，結果採買完回來就發現車子被偷走。

員警獲報後分工擴大調閱監視錄影畫面，馬上就鎖定犯嫌特徵，更發現犯嫌在長江路剛停車，立即派遣警員陳庭嘉、宋威霆到現場抓人，短短不到1小時就順利將失竊車輛找回並將池姓嫌犯逮捕，依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方指出，春節期間往往是宵小光顧的日子，且發生的情形比平日增加許多，大多是趁民眾返鄉或春遊舉家外出之際闖空門，警方提醒民眾春節期間如有外出遠門需求，各地派出所皆可協助辦理舉家外出服務，而民眾也可在出遠門時將房間的電燈打開或播放音樂等聲響，降低小偷光顧的機會。

中壢警分局呼籲，常常有車主因粗心或趕時間而會在停車後忘記拔鑰匙就離開車子，讓有心竊取車輛的人有機可趁，造成自身財物損失，或被用來作為犯案工具那後果更是不堪設想，務必要將車子熄火之後，將鑰匙確實拔下後再離開，以防類似情形發生。

36歲的范姓女子昨向桃園中壢警方報案因一時疏忽忘記將車鑰匙拔起來，結果被偷，警方花了1小時抓到38歲的池姓竊嫌，並依竊盜罪移送桃園地檢署偵辦。記者翁唯真／翻攝
36歲的范姓女子昨向桃園中壢警方報案因一時疏忽忘記將車鑰匙拔起來，結果被偷，警方花了1小時抓到38歲的池姓竊嫌，並依竊盜罪移送桃園地檢署偵辦。記者翁唯真／翻攝
36歲的范姓女子昨向桃園中壢警方報案因一時疏忽忘記將車鑰匙拔起來，結果被偷，警方花了1小時抓到38歲的池姓竊嫌，並依竊盜罪移送桃園地檢署偵辦。記者翁唯真／翻攝
36歲的范姓女子昨向桃園中壢警方報案因一時疏忽忘記將車鑰匙拔起來，結果被偷，警方花了1小時抓到38歲的池姓竊嫌，並依竊盜罪移送桃園地檢署偵辦。記者翁唯真／翻攝

桃園 竊盜 賣場 鑰匙

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