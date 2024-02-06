五金賣場暗藏爆竹！新北消防查獲超量儲存105公斤 最高罰30萬元

新北市汐止區一間五金賣場暗藏爆竹，新北市消防局今前往稽查，查獲超量儲存105公斤，超過管制量將近6.38倍，依法開單告發，最高可罰30萬元。

年關將至，為了防範商家違法儲放超量煙火、爆竹或販賣未經核可的煙火，新北市消防局第六救災救護大隊成立聯合稽查小組加強查緝，今天前往汐止區康寧街上一間五金賣場稽查，當場查獲店內超量儲放各類爆竹，總重量達105.45公斤，其中火藥量就達24公斤，已超過規定管制量將近6.38倍。

新北市消防局第六大隊大隊長羅億田表示，一旦發現業者違法超量儲存爆竹，依規定將爆竹煙火全數沒入外，並依爆竹煙火管理條例立即開立舉發單，若店家未投保公共意外責任險，可處以6萬元以上、30萬元以下罰款；超量儲放處6萬元以上、30萬元以下罰款；店家若販售爆竹給兒童遭查獲，處15萬元以下罰款，若三項合併最高將可開罰75萬元，呼籲業者千萬不要心存僥倖。

羅億田指出，民眾若發現可疑囤放大量爆竹煙火場所及違規施放情形，可通知消防單位前往稽查，檢舉非法儲存、販賣爆竹煙火經查屬實者，依查獲案件所裁處罰鍰額度之百分之五核發獎金予檢舉人。