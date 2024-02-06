影／高雄機車騎士遭攔檢謊報身分 原來是逃逸移工怕被逮

高雄橋頭分駐所員警上周六晚間10時許於橋新六路執行路檢勤務時，攔查一名29歲越南籍陳姓男機車騎士，陳男當時因逃逸移工身分，謊報同鄉友人資料，因長相差異過大，遭警一眼識破，後經吹氣酒測，陳男酒測值達每公升0.18毫克，被當場製單舉發，並移送專勤隊收容。

「害怕在逃身分曝光！」岡山分局指出，陳男一開始面對警方攔檢，竟然冒用同鄉友人身分資料，讓警方核對；但他與冒用者的面貌，怎麼看就不像，追查才知，根本是12月才被公告逃逸的外籍移工。

警方提醒，春節期間多有聚餐宴席，酒後千萬不要駕車，也不要宿醉上路，盡量善用捷運、輕軌、公車或計程車等大眾運輸工具往返，或酒後找代駕或家人接送，以確保自身及用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康