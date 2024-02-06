影／17男女擠一屋玩天九牌 高雄警破門垃圾桶翻找賭具

春節來臨，高雄警方查緝賭場，今天在前鎮區查獲天九牌賭場，發現17名男女擠一屋子聚賭，一聽警方破門，趕緊將天九牌丟進垃圾桶，仍被警方翻找出來。全案依賭博罪嫌移送法辦。

高雄市警方接獲情資，在前鎮區康定路疑有人聚賭，經員警探查、蒐證確定，動員持搜索票查緝。今天凌晨2時40分，前鎮警分局埋伏員警見時機成熟，控制門外涉嫌把風的翁姓老翁（70歲）後破門進屋，查獲這處天九牌賭場。

警方在屋內查獲涉嫌主持賭場的林姓男子（50歲）及15名男女賭客人，其中1名吳姓男子（47歲）涉及違反廢棄物清理法通緝中。

警方查扣抽頭金1300元、賭資3萬1500元，但有賭資、賭桌卻沒賭具，四處翻找，才發現他們聽到警方破門聲，把賭具掩在垃圾桶內，未料還是被員警翻找出來。全案警詢後，分別將主持人和把風2人依賭博罪嫌移送法辦，其餘15人另依社會秩序維護法裁罰。