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去年林口車禍死18人偏高 原因以未保持行車間隔、未讓車為主

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

根據交通部統計，去年新北市1至11月交通事故30日內計算共246人死亡。其中新北市以林口地區發生18件18人最多。新北市交通警察大隊表示，相關肇因以未保持行車安全間隔、未依規定讓車為主，為降低林口區交通事故傷亡人數，新北警除加強道安宣導外，也將推動各項交通執法專案，減低傷亡人數。

新北市交通警察大隊表示，新北市政府於這月6日召開道安會報，會中警察局提報「112年度林口區肇事地點檢討與改善」專案報告，依據交通部統計資料，新北市去年1至11月交通事故，30日內死亡人數為246件246人，其中以林口區發生計18件18人，占比29個行政區最多，較去年同期增加10件10人，微幅增加百分之125。

其中，以肇事類別區分，65歲以上高齡者死亡5人最多、其次為25至34歲青壯年死亡4人。若以肇事車種區分，機車8件最多；主要肇事原因，則以未保持行車安全間隔、未依規定讓車為主，其次為違反號誌管制或指揮。

新北警表示，去年林口區取締各類重大交通違規共計4萬1471件，與去年同期比較取締交通違規增加5635件（增加百分之15.7）此外，警方也加強取締機車無照駕駛、轉彎未依規定及行駛禁行機車道等違規行為。

新北市警局表示，為降低林口區交通事故傷亡人數，除派員至轄內工地、貨運業者、公車站、運輸業者等地方，加強宣導注意行車安全；另運用轄內各項活動場合、路老師及社區治安座談會，宣導防禦駕駛概念及交通執法新措施，建立民眾路權觀念。

同時，新北警持續推動各項交通執法專案，加強取締惡性交通違規，如酒後駕車、闖紅燈、逆向行駛、不停讓行人、行駛人行道及使用手機；並與交通局建置完成9處科技執法，針對路口未保持淨空、未依規定行駛車道等易肇事違規加強執法作為。

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根據交通部統計，去年新北市1至11月交通事故30日內計算死亡人數，新北林口占全市29區死亡人數最多，新北警加強宣導、執法改善。記者曾伯愷／翻攝
根據交通部統計，去年新北市1至11月交通事故30日內計算死亡人數，新北林口占全市29區死亡人數最多，新北警加強宣導、執法改善。記者曾伯愷／翻攝
根據交通部統計，去年新北市1至11月交通事故30日內計算死亡人數，新北林口占全市29區死亡人數最多，新北警加強宣導、執法改善。記者曾伯愷／翻攝
根據交通部統計，去年新北市1至11月交通事故30日內計算死亡人數，新北林口占全市29區死亡人數最多，新北警加強宣導、執法改善。記者曾伯愷／翻攝
根據交通部統計，去年新北市1至11月交通事故30日內計算死亡人數，新北林口占全市29區死亡人數最多，新北警加強宣導、執法改善。記者曾伯愷／翻攝
根據交通部統計，去年新北市1至11月交通事故30日內計算死亡人數，新北林口占全市29區死亡人數最多，新北警加強宣導、執法改善。記者曾伯愷／翻攝
根據交通部統計，去年新北市1至11月交通事故30日內計算死亡人數，新北林口占全市29區死亡人數最多，新北警加強宣導、執法改善。記者曾伯愷／翻攝
根據交通部統計，去年新北市1至11月交通事故30日內計算死亡人數，新北林口占全市29區死亡人數最多，新北警加強宣導、執法改善。記者曾伯愷／翻攝

交通違規 林口 車禍

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