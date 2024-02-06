硝酸氣體外洩！彰化貨櫃車轉彎不慎翻覆 消防人員警戒疏散民眾

彰化伸港鄉中興路二段今天下午一輛貨櫃車翻覆，因車內載有危險物品硝酸，彰化縣消防局出動消防人員到場戒備，發現車內裝有2噸硝酸，現場出現氣體外洩，消防人員戴上呼吸面罩，並暫時疏散現場人員，目前還在警戒當中。

彰化消防局下午1點半左右接獲民眾報案有載運硝酸的貨櫃車翻覆，出動各式消防車5輛、救護車1輛、消防人員12人前往，經了解，現場一輛貨櫃車疑在轉彎時，後方貨櫃不慎翻覆，貨櫃內約有8噸塑膠桶裝硝酸，實際上內裝硝酸2噸，並洩漏冒煙，幸好無人員受傷。

消防人員指出，硝酸屬於危險物品，強酸具有腐蝕性，要避免吸入氣體，現場目前以水線防護，防止氣體持續擴散，並緊急封拉出封鎖線，保護民眾安全，業者也前往處理，目前外洩原因仍在調查中。