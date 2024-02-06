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國1部分交流道連假前一天就塞車 警公告替代道路抓酒駕
國道1號台南部分交流道、周遭道路連假前一天下午就會出現返鄉車潮，今年春節8日開始，永康警分局今天公告，明天7日下午4點開始一連8天在大灣、永康等交流道及台1線、台20線等重要道路設置交通崗，加強交管疏導，請民眾留意改走替代道路。
永康分局指出，今年春節連假，國道1號仁德交流道北向匝道12日到14日(農曆初三至初五)3天中午12點到晚上9點封閉，屆時車流湧向大灣交流道，因永康交流道有兩處北向路口，建議多利用永康交流道北上，盡量避開大灣交流道。
大灣交流道北上替代道路有兩條路線：路線一由仁德區太子路→左轉中正路三段→直行永康區永大路→上永大路橋接永康交流道。
路線二由永康區復興路→直行崑大路或大灣路→左轉永大路→上永大路橋到達永康交流道。
永康分局長邱顯良說，春節期間將針對易酒駕違規路段及時段，提高執法密度與強度，嚴格執法。
交通組長葉敏旭表示，春節期間飲宴機會增加，分局連續8天實施取締酒後駕車大執法，白天執行「交通安全疏導崗」，夜間實施「取締酒後駕車」、「防制危險駕車」及「區域聯防」等專案性勤務，維護交通安全。
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