有內鬼！超商大夜店員用這招 爽領26個iPhone、三星手機包裹

周姓超商店員得知超商收受包裹有漏洞，夥同友人盜領走26個價值逾51萬元的包裹，圖為他的同夥文男取得包裹後走過斑馬線的影像。記者翁至成／翻攝

周姓男子在超商上大夜班，職務關係得知超商寄送包裹條碼可以多次列印，以此漏洞找來文姓友人，在網路下訂26個全新iPhone、三星手機，再貼上0元取貨條碼，盜領走26個價值逾51萬元的包裹。超商店長清點發現26個包裹還未付款卻不見，調閱監視器畫面戳破周男手法報案。警方循線逮到共犯文男、余男，依詐欺、偽造文書罪嫌送辦，文男遭檢方聲押獲准。

中正一警方調查，周男（23歲）有詐欺前科，因過去有超商經驗，去年12月1日獲聘中正區延平南路某超商擔任大夜班。周男得知超商包過運作方式，發現賣家常用的「純領貨0元包裹條碼貼紙」可以列印多個，找來友人文男（33歲）策畫買空賣空。

文男先在網路上，跟不同賣家訂購共26個全新iPhone、三星手機，均選擇貨到付款方式，屆時將付款逾51萬元，同時以賣家身分，委託在做Lalamove的朋友余男（55歲），用店到店方式，寄出26個根本沒有商品的包裹，以達到「支付26個60元運費，拿到26個純領貨0元包裹條碼貼紙」目的。

待訂購的手機包裹陸續到貨，文男挑選周男上大夜班時，去年12月22日凌晨3點多，拿著26個純領貨0元包裹條碼貼紙，貼在要取貨付款的26個高價手機包裹上，接著由周男幫忙刷純領貨的0元條碼，順利盜領、得手。

超商店長去年12月26日清點發現，怎麼包裹少了26個、代收金額也對不上，認為不對勁調閱店內監視器畫面，赫然發現店員周男「是內鬼」，待他上班後跟對質，今年1月1日將人帶到派出所報案。

警方當場製作筆錄，警詢後將周男依詐欺、偽造文書罪函送法辦，事後循線找到共犯余男（55歲），並在1月24日持搜票至盜領人文男新北市板橋住處搜索，惟屋內未查獲任何贓物，文男供稱商品得手後透過管道，以市價8折轉賣掉，得手的贓款再投資虛擬貨幣泰達幣，警詢後將他移送法辦，檢方複訊後聲押獲准。

中正一警方呼籲，網路購物盛行，近來許多超商推行「店到店取貨」等便捷的付款方式，惟詐騙犯罪之手段方法標新立異，如有店家再次遇到類似情形，務必提高警覺、雙重查證，勿輕易讓民眾領走包裹，造成店家營業損失。