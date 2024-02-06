快訊

有內鬼！超商大夜店員用這招 爽領26支iPhone、三星手機包裹

足球／香港前特首千金痛批「無恥」梅西親自說明未出賽爭議

怕寶寶太大隻提早催生 151林彥君喜迎兒子出生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有內鬼！超商大夜店員用這招 爽領26個iPhone、三星手機包裹

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

周姓超商店員得知超商收受包裹有漏洞，夥同友人盜領走26個價值逾51萬元的包裹，圖為他的同夥文男取得包裹後走過斑馬線的影像。記者翁至成／翻攝
周姓超商店員得知超商收受包裹有漏洞，夥同友人盜領走26個價值逾51萬元的包裹，圖為他的同夥文男取得包裹後走過斑馬線的影像。記者翁至成／翻攝

周姓男子在超商上大夜班，職務關係得知超商寄送包裹條碼可以多次列印，以此漏洞找來文姓友人，在網路下訂26個全新iPhone、三星手機，再貼上0元取貨條碼，盜領走26個價值逾51萬元的包裹。超商店長清點發現26個包裹還未付款卻不見，調閱監視器畫面戳破周男手法報案。警方循線逮到共犯文男、余男，依詐欺、偽造文書罪嫌送辦，文男遭檢方聲押獲准。

中正一警方調查，周男（23歲）有詐欺前科，因過去有超商經驗，去年12月1日獲聘中正區延平南路某超商擔任大夜班。周男得知超商包過運作方式，發現賣家常用的「純領貨0元包裹條碼貼紙」可以列印多個，找來友人文男（33歲）策畫買空賣空。

文男先在網路上，跟不同賣家訂購共26個全新iPhone、三星手機，均選擇貨到付款方式，屆時將付款逾51萬元，同時以賣家身分，委託在做Lalamove的朋友余男（55歲），用店到店方式，寄出26個根本沒有商品的包裹，以達到「支付26個60元運費，拿到26個純領貨0元包裹條碼貼紙」目的。

待訂購的手機包裹陸續到貨，文男挑選周男上大夜班時，去年12月22日凌晨3點多，拿著26個純領貨0元包裹條碼貼紙，貼在要取貨付款的26個高價手機包裹上，接著由周男幫忙刷純領貨的0元條碼，順利盜領、得手。

超商店長去年12月26日清點發現，怎麼包裹少了26個、代收金額也對不上，認為不對勁調閱店內監視器畫面，赫然發現店員周男「是內鬼」，待他上班後跟對質，今年1月1日將人帶到派出所報案。

警方當場製作筆錄，警詢後將周男依詐欺、偽造文書罪函送法辦，事後循線找到共犯余男（55歲），並在1月24日持搜票至盜領人文男新北市板橋住處搜索，惟屋內未查獲任何贓物，文男供稱商品得手後透過管道，以市價8折轉賣掉，得手的贓款再投資虛擬貨幣泰達幣，警詢後將他移送法辦，檢方複訊後聲押獲准。

中正一警方呼籲，網路購物盛行，近來許多超商推行「店到店取貨」等便捷的付款方式，惟詐騙犯罪之手段方法標新立異，如有店家再次遇到類似情形，務必提高警覺、雙重查證，勿輕易讓民眾領走包裹，造成店家營業損失。

網路 詐欺 超商

延伸閱讀

STUDIO A春節消費滿額抽iPhone 15、實用配件 刷中信LINE Pay卡最高3%回饋無上限

試駕Ford全車系週週抽iPhone 15 Pro 指定車型享高額百萬零利率與五年原廠保固

德誼數位開賣3C福袋每袋999元 拚1元帶回10萬蘋果大全配

與友歡唱後悲劇了iPhone失蹤 警靠這招逮7旬伯

相關新聞

影／國1追撞7車釀1死1傷！無照大貨車駕駛講手機 出事還拉弟頂罪

台中市歲42張姓大貨車司機無照駕駛，昨行駛國1南下，涉嫌一邊開車一邊看手，行經197.1公里時連環追撞7輛車，被追撞的前...

台76線車父子雙亡 家屬泣頓失經濟：大二長女想放棄學業

72歲與48歲的王姓父子昨到彰化批購水果，行經台76線遭黃姓男子駕大貨車追撞，小貨車失控撞擊護欄後掉落12公尺下排水邊坡...

國1部分交流道連假前一天就塞車 警公告替代道路抓酒駕

國道1號台南部分交流道、周遭道路連假前一天下午就會出現返鄉車潮，今年春節8日開始，永康警分局今天公告，明天7日下午4點開...

北市仁愛路榕樹突然倒塌 砸凹BMW 還波及82歲老婦

台北市仁愛路四段人行道上得大榕樹今天中午突然倒塌，壓到停在一旁的BMW轎車，還砸傷1名路過的82歲老婦人，無明顯外傷，警...

有內鬼！超商大夜店員用這招 爽領26個iPhone、三星手機包裹

周姓男子在超商上大夜班，職務關係得知超商寄送包裹條碼可以多次列印，以此漏洞找來文姓友人，在網路下訂26個全新iPhone...

影／淡水3歲女童溜滑板車被警攔下 才知「媽不見」當場哭出來

新北市淡水金色水岸日前有1名3歲女童溜滑板車玩到忘我，不見人影，被媽媽通報迷失。警察找到女童，她才發現媽媽不見了，她站在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。