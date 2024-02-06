影／國1追撞7車釀1死1傷！無照大貨車駕駛講手機 出事還拉弟頂罪

台中市歲42張姓大貨車司機無照駕駛，昨行駛國1南下，涉嫌一邊開車一邊看手機，行經197.1公里時連環追撞7輛車，被追撞的前車起火翻覆，造成一死一傷，他擔心東窗事發，打電話給弟弟趕上國道趁亂頂替他，昨晚警詢時被識破，除依過失致死罪嫌移送、吊銷駕照並終生不得再考領。

42歲張姓大貨車司機昨上午約11點半行駛國1，途經彰化交流道附近，追撞前車，總共波及7輛車。根據民眾提供的行車記錄器畫面顯示，張姓司機保持原速前進，在沒煞車的情況下追撞前車，第二輛車起火翻覆，大貨車和被追撞 的兩輛車從外側車道直接衝向內側車道。

張男沒駕照，連忙打電話給小他1歲的弟弟，立刻從台中市南屯區住家出發上國道，在事故車道的後面停車，假冒是大貨車駕駛人，真正駕車的張男駕駛弟弟的車子逃離現場。這件車禍造成一死一傷，起火翻覆的車子駕駛人四肢骨折，但幸運撿回一命，直接從後被追撞的車輛駕駛人不幸死亡。

張男的弟弟應訊時含糊其詞，對車禍發生經過語焉不詳，最後承認冒名頂替哥哥，警方昨下午5點到張男住處拘提他，張男坦承開車時使用手機，未注意前車狀況。警詢後依過失致死、肇事逃逸等罪嫌移送偵辦，另向地檢署申請核發張嫌有無涉嫌酒駕及毒駕的鑑定許可書，將實施抽血和採尿送驗查明。