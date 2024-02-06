少年離家流落街頭6天遇到永和警 年前返家團圓不落寞

16歲馮姓少年（右二）離家流落街頭多日，永和員警助年前返家團圓。記者王長鼎／翻攝

新北市永和警分局員警日前巡邏發現一名少年在路上徘徊，上前關心並查詢其身分為通報失蹤人口的馮姓少年，將人帶返所並連繫家屬到所並將人帶返家，同時撤銷失蹤人口協尋，讓離家多日少年能在春節前夕平安返家，令家屬喜極而泣。

永和警分局新生派出所員警李佶霖、張祐瑋二人，本月3日在轄區巡邏，清晨6時許見到一名少年獨自在永和區保生路上徘徊，主動上前關懷，見其神情落沒，警方詢問時亦無任何反應，立即以警用小電腦系統查詢辨識身分，發現該名少年為通報失蹤人口的16歲馮姓少年。

經警方溫情詢問，馮姓少年才終鬆口表示，今年1月29日因與家人發生口角，憤而離家四處流浪，警方將馮姓少年帶返所並通知家屬到派出所，馮姓少年繼父一到派出所難掩開心，不斷感謝警方協助尋獲，同時辦理撤銷失蹤人口協尋，最後與馮姓少年歡喜返家。

永和警分局長王耀輝指出，農曆春節適逢民國113年加強重要節日安全維護工作期間，加強失蹤人口的協尋亦是工作重點，期望分局每位同仁們能秉持著同理心，積極發揮警察為民服務的熱忱，使民眾安心過好年。