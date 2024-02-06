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坪林80歲失智翁搭公車下山看兒子迷途 新店警帶回助返家

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

住在新北市坪林區80歲魏姓老翁日前搭公車下山欲到新店區安坑地區看兒子卻迷途，新店警方熱心連繫老翁兒子（右）到所帶返。圖／警方提供
住在新北市坪林區80歲魏姓老翁日前搭公車下山欲到新店區安坑地區看兒子卻迷途，新店警方熱心連繫老翁兒子（右）到所帶返。圖／警方提供

新北市80歲魏姓男子日前從坪林搭公車下山到新店兒子，下車後卻忘記兒子住那，迷途在街頭，警方獲報前往發現魏姓男子疑似有些失智，說不出兒子住址，將人帶返派出所，經連繫，老翁兒子急忙趕到派出所將人帶返家，也感謝警方協助讓老父平安不再流落街頭。

新店警分局直潭派出所副所長王明義及頂城派出所員警許文豪二人本月2日下午執行聯合巡邏勤務，接獲分局勤務中心通報在新店安康路一段有一名迷失老人，員警接獲通報後立即前往察看，到場時發現一名高齡男子在該處遊走徘徊，一臉茫然不知所措。

王明義2員主動上前關心，詢問老翁住處及其相關資料，老翁自稱是來這邊找兒子的，但公車到站下車後就突然忘記兒子的住處在哪。經員警查證老翁相關資料，確認老翁姓魏，住在坪林區漁光里，今年已高齡80歲，員警先將其帶回頂城派出所休息，並通知其兒子，其兒子到頂城派出所後，十分感謝員警受理案件積極處理，對員警方視民如親的精神深表肯定。

新店警分局呼籲，台灣已逐漸進入高齡社會，對失智症議題應更加重視，家中若有失智老人，家屬應多注意自家年邁長者的動向，並可申請愛心手鍊或在隨身之衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，若長輩不幸走失時，可即時確認身分，就能順利協助其找到返家的路。

住在新北市坪林區80歲魏姓老翁日前搭公車下山欲到新店區安坑地區看兒子卻迷途，新店警方熱心連繫家屬到所帶返。圖／警方提供
住在新北市坪林區80歲魏姓老翁日前搭公車下山欲到新店區安坑地區看兒子卻迷途，新店警方熱心連繫家屬到所帶返。圖／警方提供

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