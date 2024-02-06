快訊

哽咽還原遭施暴經過！陳沂曝男子喊了這句話 「從頭到尾就是針對我本人而來」

有內鬼！超商大夜店員用這招 爽領26支iPhone、三星手機包裹

足球／香港前特首千金痛批「無恥」梅西親自說明未出賽爭議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／公車拋錨堵車道釀壅塞 中和猛警偕民挽袖共7人推百公尺

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市中和警方上月30日晚間獲報有1輛公車在中和區景平路拋錨，由於時值下班巔峰時刻導致交通壅塞。警方到場後請駕駛回到車內控制車輛方向，許姓警員於前方指揮並提醒周遭車輛小心，蘇姓、王姓警員則與義警及4名熱心民眾合力將公車推往公車停靠站停放，等待客運公司人員到場處理，順利排除障礙恢復順暢。

中和警方表示，景安派出所日前晚間6時許接獲報案，景平路上有1輛公車拋錨導致交通壅塞。景安派出所警員蘇新程、許瑋翔及王光勳3人立即趕抵，此時公車駕駛已將車上民眾疏散，但因當時正值下班巔峰車潮，公車拋錨在車道上導致後方車流壅塞。3名警員當機立斷決定將公車推到前方捷運站旁之公車停靠站等候客運公司前來救援。

警員許瑋翔隨即請駕駛回到車內，打空檔並握好方向盤控制車輛行向，並於前方指揮駕駛並提醒週遭車輛小心通過，此時1名義警經過見狀，和其他4名熱心民眾立即上前幫忙，與蘇姓、王姓警員共7人一起在公車後方推動公車至停靠站停放，等待客運公司救援人員到場處理，迅速排除現場交通壅塞。

中和分局呼籲，駕駛人上路前應做好車輛基本檢查，才能避免車輛故障情況發生。另如行駛途中遇有車輛熄火等狀況時切勿驚慌，可先逐漸降低車速，並將車輛行駛停靠於路邊安全處所，同時開啟車輛警示燈及於車輛後方擺放故障警示牌，以維護行車安全。

中和警員與民眾7人合力推公車。記者黃子騰／翻攝
中和警員與民眾7人合力推公車。記者黃子騰／翻攝

公車 車道

延伸閱讀

嘴太秋！嗆賓士車釀行車糾紛 新北男車窗遭砸警逮3人

獨／中和區太武山莊指定古蹟8年仍荒廢 民怨圍籬阻社區發展

路上停紅燈突見裸男開門上車 車主嚇壞了報警逮人

年前中和訪育幼院贈加菜金 陳建仁：提前介入高風險家庭

相關新聞

影／國1追撞7車釀1死1傷！無照大貨車駕駛講手機 出事還拉弟頂罪

台中市歲42張姓大貨車司機無照駕駛，昨行駛國1南下，涉嫌一邊開車一邊看手，行經197.1公里時連環追撞7輛車，被追撞的前...

台76線車父子雙亡！家屬頓失經濟 泣訴：大二長女想放棄學業

72歲與48歲的王姓父子昨到彰化批購水果，行經台76線遭黃姓男子駕大貨車追撞，小貨車失控撞擊護欄後掉落12公尺下排水邊坡...

國1部分交流道連假前一天就塞車 警公告替代道路抓酒駕

國道1號台南部分交流道、周遭道路連假前一天下午就會出現返鄉車潮，今年春節8日開始，永康警分局今天公告，明天7日下午4點開...

北市仁愛路榕樹突然倒塌 砸凹BMW 還波及82歲老婦

台北市仁愛路四段人行道上得大榕樹今天中午突然倒塌，壓到停在一旁的BMW轎車，還砸傷1名路過的82歲老婦人，無明顯外傷，警...

有內鬼！超商大夜店員用這招 爽領26個iPhone、三星手機包裹

周姓男子在超商上大夜班，職務關係得知超商寄送包裹條碼可以多次列印，以此漏洞找來文姓友人，在網路下訂26個全新iPhone...

影／淡水3歲女童溜滑板車被警攔下 才知「媽不見」當場哭出來

新北市淡水金色水岸日前有1名3歲女童溜滑板車玩到忘我，不見人影，被媽媽通報迷失。警察找到女童，她才發現媽媽不見了，她站在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。