影／公車拋錨堵車道釀壅塞 中和猛警偕民挽袖共7人推百公尺

新北市中和警方上月30日晚間獲報有1輛公車在中和區景平路拋錨，由於時值下班巔峰時刻導致交通壅塞。警方到場後請駕駛回到車內控制車輛方向，許姓警員於前方指揮並提醒周遭車輛小心，蘇姓、王姓警員則與義警及4名熱心民眾合力將公車推往公車停靠站停放，等待客運公司人員到場處理，順利排除障礙恢復順暢。

中和警方表示，景安派出所日前晚間6時許接獲報案，景平路上有1輛公車拋錨導致交通壅塞。景安派出所警員蘇新程、許瑋翔及王光勳3人立即趕抵，此時公車駕駛已將車上民眾疏散，但因當時正值下班巔峰車潮，公車拋錨在車道上導致後方車流壅塞。3名警員當機立斷決定將公車推到前方捷運站旁之公車停靠站等候客運公司前來救援。

警員許瑋翔隨即請駕駛回到車內，打空檔並握好方向盤控制車輛行向，並於前方指揮駕駛並提醒週遭車輛小心通過，此時1名義警經過見狀，和其他4名熱心民眾立即上前幫忙，與蘇姓、王姓警員共7人一起在公車後方推動公車至停靠站停放，等待客運公司救援人員到場處理，迅速排除現場交通壅塞。