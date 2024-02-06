愛犬被嫌太吵…他上門理論卻被活活打死 動手的鄰居父子全要入獄

男子邱倉義檢舉湯姓鄰居飼養的狗吠叫妨害安寧，湯不滿上門理論，雙方發生肢體衝突，邱和父親邱博道分別拿鐵製水管和掃把毆打湯，導致湯送醫急救仍不治，最高法院依傷害致死罪判邱9年6月、傷害罪判邱父1年徒刑定讞。示意圖／ingimage

桃園市男子邱倉義檢舉湯姓鄰居飼養的狗吠叫妨害安寧，湯不滿上門理論，雙方發生肢體衝突，邱和父親邱博道分別拿鐵製水管和掃把毆打湯，導致湯送醫急救仍不治，最高法院依傷害致死罪判邱9年6月、邱父則被依傷害罪判1年徒刑定讞。

湯平時住桃園市平鎮區山子頂地區，家中飼養米克斯犬常被邱（52歲）檢舉妨害安寧，雙方長期感情不睦、多次口角。湯2022年7月17日下午2時許，酒後到邱家理論，雙方一言不合大打出手。邱父（78歲）上前推倒湯。

邱見父親被湯推倒在地，一時氣憤拿74公分鐵製水管毆打湯的頭部、腹部、四肢等10多下，邱父見狀沒有上前阻止，反而持掃把朝湯的臀、腿部攻擊，使湯頭部4公分裂傷、左耳前瀰漫性出血、小腦蜘蛛膜下腔出血、全身多處擦挫傷。

邱家父子犯後返回家中，而湯送醫急救後，仍因冠狀動脈粥狀硬化、酒醉、頭部外傷觸發心肌梗塞，導致心臟性休克而身亡。

邱坦承毆打湯，但供稱是湯先攻擊，他為了防衛及保護家人才拿水管毆打湯，而湯倒地之後，他畏懼湯再有攻擊行為才會持續毆打；邱父則否認犯行，辯稱自己年事已高、曾經中風，只拿掃把揮打湯腿部和臀部2下，不足以造成湯死亡。

一審認為湯本身患有潛在性冠狀動脈硬化性心臟病，因酒醉及被邱持鐵製水管揮擊頭部，進而觸發心肌梗塞，導致心臟性休克而死亡，顯見湯的死和邱的行為間有因果關係，審酌2人犯行對社會治安危害甚鉅，造成湯生命殞落，家屬痛失至親，依傷害致死罪判邱9年6月、邱父7年6月徒刑。

二審依傷害致死罪判邱9年6月，但改依傷害罪判邱父1年徒刑，案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。