前方車禍回堵！桃園小黃運將不耐久候 與公車司機當街格鬥

桃園61歲鄧姓公車司機，昨下午行經介壽路與一輛小客車發生碰撞，導致車流回堵，結果後方44歲賴姓計程車司機不滿交通堵塞，上前與公車司機理論，雙方竟當街打起來。記者周嘉茹／翻攝

桃園市桃園區一名61歲鄧姓公車司機昨下午行經介壽路時與一輛小客車發生碰撞，導致車流回堵，結果後方一名44歲賴姓計程車司機，因為不滿交通堵塞上前與公車司機理論，雙方竟當街打起來，事後2人被帶回派出所互告傷害。

鄧姓公車司機昨下午5點多沿桃園區介壽路往市區方向行駛，在介壽路499號前不慎與一輛小客發生碰撞，兩人在路上處理事故時，因正值下班尖峰，導致後方車流回堵，結果賴姓計程車司機不滿交通堵塞，上前與鄧姓公車司機理論，進而發生肢體衝突，2人一路從快車道扭打到對向快車道，上演街頭格鬥。