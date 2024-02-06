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前方車禍回堵！桃園小黃運將不耐久候 與公車司機當街格鬥
桃園市桃園區一名61歲鄧姓公車司機昨下午行經介壽路時與一輛小客車發生碰撞，導致車流回堵，結果後方一名44歲賴姓計程車司機，因為不滿交通堵塞上前與公車司機理論，雙方竟當街打起來，事後2人被帶回派出所互告傷害。
鄧姓公車司機昨下午5點多沿桃園區介壽路往市區方向行駛，在介壽路499號前不慎與一輛小客發生碰撞，兩人在路上處理事故時，因正值下班尖峰，導致後方車流回堵，結果賴姓計程車司機不滿交通堵塞，上前與鄧姓公車司機理論，進而發生肢體衝突，2人一路從快車道扭打到對向快車道，上演街頭格鬥。
其他用路人見狀全把畫面拍下並趕緊報警，警方獲報立即到場制止雙方，同時將兩人帶回派出所內釐清狀況，雙方火氣相當大，互相提出傷害告訴，警方已依法受理並移請偵辦。
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